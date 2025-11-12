Los Ángeles 2028 promete ser el mayor show olímpico

El Comité Organizador de Los Ángeles 2028 (LA28) reveló el calendario completo de los Juegos Olímpicos, prometiendo una edición sin precedentes en historia, inclusión y espectáculo deportivo. Los Juegos Olímpicos LA28, que se celebrarán del 14 al 30 de julio de 2028, reunirán a más de 10 mil atletas en 36 deportes y 51 disciplinas, distribuidos en 49 sedes a lo largo de Los Ángeles y Oklahoma City.

“Los Ángeles 2028 será una experiencia inolvidable para deportistas y aficionados de todo el mundo”, afirmó Reynold Hoover, director ejecutivo de LA28. El anuncio llega justo antes del arranque del registro para la compra de boletos, que comenzará en enero de 2026 en LA28.org.

El calendario completo de Los Ángeles 2028 destaca por su innovación: el atletismo se disputará en la primera semana, y la natación ocupará la segunda, invirtiendo el orden tradicional. La ceremonia inaugural se realizará el 14 de julio y la clausura, el 30 del mismo mes.

Récord femenino y un “Súper Sábado” de pura acción

Uno de los ejes de los Juegos Olímpicos LA28 será la igualdad de género. Por primera vez, el 50.5% de los cupos corresponderá a mujeres, logrando paridad total en los deportes de equipo. Además, el Día 1 será histórico: se celebrará el mayor número de finales femeninas en un solo día, incluyendo pruebas como el triatlón, los 100 metros planos, el judo, la esgrima y el rugby 7.

Otro momento cumbre llegará el Día 15, conocido ya como el “Súper Sábado”, con 26 finales olímpicas en 23 deportes diferentes, entre ellos el maratón, el baloncesto, el fútbol, el ciclismo, el boxeo y el voleibol de playa. Será una jornada récord, ideal para quienes sueñan con vivir la máxima intensidad olímpica.

Regresos, debuts y nuevas disciplinas mixtas

Entre las grandes novedades de LA28, destaca el regreso del béisbol y el sóftbol, ausentes en París 2024, y el retorno del cricket tras más de un siglo. Además, el lacrosse volverá después de 120 años, mientras que flag football (fútbol bandera) y squash debutarán oficialmente como nuevos deportes olímpicos.

Los Juegos también apostarán por la inclusión y la innovación con seis nuevos eventos mixtos: atletismo 4x100 m, tiro con arco compuesto, gimnasia artística por equipos, golf, remo costero y tenis de mesa.

Entradas, fútbol y experiencia olímpica

El registro para adquirir entradas comenzará en enero de 2026, y el torneo de fútbol se disputará en varias ciudades de Estados Unidos, incluyendo el Rose Bowl Stadium de Pasadena.

Los Ángeles 2028 se perfila como el mayor evento deportivo del siglo XXI, con una mezcla de tradición, espectáculo y un enfoque histórico en la equidad de género.