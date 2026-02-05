CONFIRMADO: Embajada adelanta REFUERZO de Cruz Azul para el Clausura 2026

Este jueves 5 de febrero del 2026, la embajada de México en Uruguay, confirmó en sus redes sociales que un atacante es nuevo refuerzo de Cruz Azul para el Clausura 2026.

Se trata del delantero Christian Ebere, el cual no ha sido confirmado por la Máquina como nuevo refuerzo pero ahora la embajada lo ha hecho publico. Una información que desde ayer miércoles 4 de febrero del 2026, T V Azteca Deportes confirmó que es nuevo jugador del equipo con información del colaborador de TV Azteca Deportes, Mauricio Gutiérrez.

Recibimos en la Embajada al futbolista Christian Ebere, quien será nuevo refuerzo del @CruzAzul . pic.twitter.com/V88x16Hxlq — EmbaMex Uruguay (@EmbaMexUru) February 5, 2026

Por el momento, el club no ha hecho ningún comentario al respecto pues estaría esperando que el jugador llegue a México para luego de hacer las pruebas médicas correspondientes, pueda ser anunciado de forma oficial.

Los números de Christian Ebere

Christian Ebere es un delantero de 27 años de edad nacido en Nigeria. Juega por las bandas pero de igual forma puede ser delantero centro.

Ha pasado por equipos como: Club Plaza Colonia, Club Nacional, Paraná Clube, Pouso Alegre FC, CA Metropolitano, Vila Nova Futebol Clube, etc.

Su carrera se ha destacado principalmente en Brasil y Uruguay. Ligas en las que ha conseguido concretar 150 encuentros en los que acumula 9504 minutos en el terreno de juego en los que ha marcado 34 goles y ha dado 12 asistencias.

Es un jugador que se caracteriza por una combinación de potencia física, velocidad y capacidad para desequilibrar defensas rivales, lo que lo convierte en una amenaza constante en el área y en transiciones rápidas.

Su llegada a Cruz Azul se espera que sea para darle mayor profundidad al plantel con un jugador tan desequilibrante al ataque.