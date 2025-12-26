Emilio Rodríguez: los números del flamante refuerzo de Necaxa para el Clausura 2026

Emilio Rodríguez es el flamante refuerzo de Necaxa para el Clausura 2026, proveniente del Club León, equipo en que solo estuvo por un semestre. El futbolista de 23 años se desempeña como extremo izquierdo y pese a su corta edad suma buenos números con diferentes conjuntos, por lo que se espera que sea una buena contratación para el esquema de Martín Varini, quien sumará su primer torneo con los Rayos .

Rodríguez solo ha jugado en 2 equipos de Primera División, Pachuca y León, así como una pequeña aventura en el Real Oviedo, club al que fue cedido en verano de 2024, un año antes de que ascendiera a La Liga de España de la mano de Veljko Paunovic . Estos son sus estadísticas, según BeSoccer:

El extremo izquierdo jugó para Pachuca, León y Real Oviedo.|Tuzos del Pachuca

Pachuca: 3 temporadas en las que disputó 53 partidos y anotó 5 goles y mismo número de asistencias.

3 temporadas en las que disputó 53 partidos y anotó 5 goles y mismo número de asistencias. León: Una temporada en la que jugó 12 partidos. Ninguna asistencia ni gol.

Una temporada en la que jugó 12 partidos. Ninguna asistencia ni gol. Celta de Vigo: Una temporada en la que disputó 10 partidos y anotó 2 goles.

Así ha sido la carrera de Emilio Rodríguez, refuerzo de Necaxa

Emilio Rodríguez es un futbolista de 23 años que inició su carrera en la Sub-13 de los Gallos Blancos del Querétaro, para después continuar su proceso formativo con el Pachuca, club con el que debutó en Primera División en el Apertura 2023, torneo en que disputó los 17 partidos de la fase regular.

El nuevo refuerzo de Necaxa estuvo en 2 etapas con Pachuca y se consagró campeón de la Concachampions en la edición 2024. El extremo izquierdo llega a los Rayos a préstamo por un año con opción de compra, pues aún tiene contrato vigente con los Tuzos hasta 2028.

En caso de que Emilio llene el ojo, la directiva de Necaxa deberá desembolsar alrededor de 800 mil euros (16.8 millones de pesos), según su valor tasado en Transfermarkt, pues con anterioridad llegó a valer 2 millones (más de 42 millones de pesos).