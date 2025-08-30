Fue técnico de Chivas, salió por la puerta de atrás en la Liga MX y ahora hace ganar a su equipo rompiendo racha de 25 años

El Estadio Carlos Tartiere volvió a vibrar como en sus mejores días. En la jornada 3 de la temporada 2025-26 de LaLiga , el Real Oviedo consiguió una victoria histórica ante la Real Sociedad por marcador de 1-0, rompiendo una sequía de 25 años sin triunfos como local en la máxima categoría del futbol español. El artífice de este logro: Veljko Paunovic, extécnico de Chivas y Tigres, quien ha comenzado a dejar huella en el banquillo oviedista.

¿Quién anotó el gol de la victoria del Oviedo?

El único tanto del encuentro llegó al minuto 40. Un pase preciso hacia atrás de Haissem Hassan en la línea de gol es recibido por Leander Dendoncker frente a la portería, y pone el balón con facilidad en la escuadra derecha.

El gol desató la locura entre los más de 25 mil aficionados presentes, que no celebraban una victoria en casa en LaLiga desde el año 2000, antes del largo exilio del club en Segunda División.

Paunovic, quien asumió el mando del equipo tras su paso por el futbol mexicano, ha transformado al Oviedo en un conjunto disciplinado, intenso y con ambición. Su experiencia en la Liga MX, donde llevó a Chivas a una final y dirigió brevemente a Tigres, le ha permitido construir un proyecto sólido en tierras asturianas, apostando por jóvenes talentos y una filosofía de juego ofensiva.

¿Cuántos puntos suma el equipo de Paunovic en LaLiga?

“Este triunfo es para la afición, que nunca dejó de creer. Hoy el Tartiere volvió a ser una fortaleza”, declaró Paunovic al término del partido, visiblemente emocionado. El técnico serbio también destacó el esfuerzo colectivo y la mentalidad del grupo, que ha sumado sus primeros 3 puntos en las primeras tres jornadas del campeonato.

La victoria ante la Real Sociedad no solo representa un hito estadístico, sino también un impulso anímico para un equipo que busca consolidarse en su regreso a Primera División. El Real Oviedo, que ascendió en junio de 2025 tras una dramática liguilla.

