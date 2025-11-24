Cruz Azul recupera a este jugador en un momento clave

El portero mexicano-estadounidense Emmanuel Ochoa ha regresado a Cruz Azul Sub-21 después de superar una lesión muscular que lo mantuvo fuera de la actividad durante un tiempo. Ochoa fue una de las sorpresas en el juego de vuelta contra Toluca, donde fue el portero titular del equipo y demostró su habilidad y capacidad para defender la portería.

Emmanuel Ochoa es un joven portero de 19 años que ha representado a México en varias categorías juveniles, incluyendo la Sub-20 en el recién mundial de Chile. Llegó a Cruz Azul en enero de 2025 procedente del San José Earthquakes de la MLS, y desde entonces ha sido titular en las categorías Sub-23 y Sub-21 del equipo. Ochoa ha demostrado ser un portero seguro en juego aéreo y salidas, con grandes reflejos y juego de pies.

Ochoa, sinónimo de seguridad en el arco de Pumas

El regreso de Ochoa al equipo Sub-21 de Cruz Azul es un impulso importante para el club, ya que busca clasificar a las semifinales del Apertura 2025. Con Ochoa en la portería, el equipo ha demostrado solidez y control en la eliminatoria, lo que le ha permitido avanzar a la siguiente ronda. La Máquina enfrentará al ganador del juego entre Santos Laguna y Juárez en las semifinales.

El futuro bajo los tres palos aztecas

Ochoa es considerado uno de los porteros jóvenes más prometedores de México, y su regreso a la actividad es una buena noticia para Cruz Azul.

El club tiene altas expectativas sobre su futuro y podría ser una opción para el primer equipo en el futuro cercano. Con su habilidad y capacidad, Ochoa podría ser un jugador clave para el equipo en los próximos torneos.

