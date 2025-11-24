De la gloria al infierno: Madson marca un golazo y sale en camilla tras recibir un brutal golpe en la cabeza

Los Bravos de Juárez consiguieron el pase a la Liguilla tras vencer a Pachuca en el Play In del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, con golazo de Madson da Souza incluido; sin embargo, el delantero del cuadro fronterizo no pudo acabar el partido debido a un duro golpe.

Te puede interesar: Bravos de Juárez 2-1 Pachuca: La frontera tendrá liguilla; Bravos enfrentará a Toluca

GOL Madson de Souza para los Bravos: FC Juárez 1-0 Pachuca | Play-In Apertura 2025

Madson abandona el partido tras sufrir un brutal balonazo

Madson da Souza se lució al convertir un golazo de chilena con el que los Bravos de Juárez abrieron el marcador a los 15 minutos ante el Pachuca.

El delantero brasileño había sido uno de los mejores hombres de Bravos, hasta que recibió un balonazo en la cabeza que le provocó convulsiones y lo obligó a salir del partido en el carrito de las desgracias.

Madson se colocó como barrera en un tiro libre directo que ejecutó Luis Quiñones, pero la pelota lo golpeó en el parietal, lo que le provocó convulsiones casi de inmediato.

Las asistencias médica tuvieron que ingresar para estabilizar al jugador, pero debido a la gravedad de las acciones no pudo continuar el partido y tuvo que abandonar la cancha en el carrito de las desgracias, apoyado por personal de la Cruz Roja.

Después de ser estabilizado, Madson pudo subir por su propia cuenta al carrito, pero se volvió a golpear la cabeza, esta vez con el techo de la unidad.

¿Qué se sabe del estado de salud de Madson?

Madson da Souza abandonó la cancha con la ayuda del carrito de las desgracias tras recibir el golpe en la cabeza y tuvo que dejar su lugar en la cancha a su compañero Jairo Torres.

Hasta el momento el club no ha compartido información sobre su estado de salud, pero es posible que tenga que estar bajo observación debido a la grave reacción que tuvo tras el golpe.

Te puede interesar: OFICIAL: Así se jugará la LIGUILLA del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

