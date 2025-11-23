Era inamovible en Chivas, pero Gabriel Milito lo borró del equipo y ahora llegaría a un campeón de la Liga BBVA MX

El año 2025 no está siendo el que esperaba para Gilberto Sepúlveda. El zaguero central de 26 años comenzó el año siendo titular, habiendo jugado los 17 partidos de la fase regular del Clausura 2025. Sin embargo, la llegada de Gabriel Milito significó un duro bajón en la carrera del ‘Tiba’, quien pasó a ser una de las últimas opciones en la defensa de Chivas . Ahora, el defensor central podría continuar con su carrera en otro campeón mexicano.

Gilberto Sepúlveda dejaría Chivas para sumarse a un campeón de la Liga BBVA MX

De acuerdo a la información que comparte el periodista Alex Ramírez, Gilberto Sepúlveda se encuentra en carpeta de Toluca para afrontar el Clausura 2026. De esta manera, el ‘Tiba’ podría sumarse a la plantilla de los actuales campeones de la Liga BBVA MX, sabiendo que no sumará mucha actividad durante el próximo torneo si Milito sigue al mando del Guadalajara. Sin embargo, ciertos equipos se bajaron de la disputa por Sepúlveda .

@tiba_sepulveda Gilberto Sepúlveda es el jugador que podría salir de Chivas, ya que perdió la titularidad tras la llegada de Gabriel Milito

Resulta que además de Toluca, tanto Cruz Azul como Atlético San Luis también estaban interesados en fichar al defensor de Chivas. Pero lo cierto es que ambos equipos desistieron de su incorporación. El mismo corresponsal mencionó que La Máquina no tiene intenciones de reforzar su defensa de cara al 2026, mientras que el conjunto potosino no cuenta con los recursos necesarios para abordar el salario de Sepúlveda.

TE PUEDE INTERESAR:



Toluca no es el único equipo interesado en fichar a Gilberto Sepúlveda

Además de los Diablos Rojos, los reportes indican que Xolos es otro de los equipos interesados en fichar al ‘Tiba’ Sepúlveda en el mercado de invierno. El equipo comandado por Sebastián Abreu buscaría mejorar su última línea de cara a los próximos torneos y creen que el zaguero de Chivas es un jugador muy recuperable y que podría transformarse en una pieza clave de la defensa del Tijuana.

El motivo por el que Gabriel Milito no utiliza a Gilberto Sepúlveda en Chivas

El timonel argentino cambió de forma positiva el estilo de juego de Chivas. Si bien es cierto que esto benefició a jugadores como Diego Campillo, José Castillo y Luis Romo, para el ‘Tiba’ Sepúlveda fue totalmente lo contrario. Resulta que Milito valora enormemente que los defensores aporten en la creación de juego, faceta en la que el ‘Tiba’ no sobresale principalmente.

Esto implica romper líneas con pases verticales o avanzar conduciendo el balón para empujar al equipo hacia campo rival. Resulta que los otros tres defensores de Chivas presentan mejores métricas en cuanto a la conducción del balón y pases progresivos, mientras que Sepúlveda destaca por sus duelos defensivos ganados. Por este motivo, el ‘Tiba’ no es tenido en cuenta por su entrenador, quien valora otras facetas del juego.