Una boda de ensueño que unió a dos figuras del futbol mundial

El futbol internacional fue testigo de un momento que trascendió las canchas. Sam Kerr y Kristie Mewis, dos de las jugadoras más reconocidas del balompié femenil, celebraron su boda el 31 de diciembre de 2025 en un evento que rápidamente captó la atención de miles de aficionados alrededor del mundo.

Te puede interesar: Copa Africana de Naciones: Entra en zona de definición y quedan listos los cuartos de final

La ceremonia se llevó a cabo en la exclusiva Villa Dionysus, ubicada en la región de Swan Valley, Australia, un escenario que combinó lujo, romanticismo y emoción pura.

¿Qué esperar en Liga MX y con Selección en 2026? | El Precopeo del Viernes Botanero

Días después del enlace, las protagonistas compartieron imágenes que dejaron ver la magnitud del festejo.

Cerca de 120 invitados se dieron cita para acompañarlas, entre ellos varias futbolistas de la selección australiana, Las Matildas, quienes viajaron desde distintos puntos del planeta para estar presentes en una fecha inolvidable para Kerr.

Elegancia, emoción y momentos inolvidables

La boda se realizó en los jardines de una villa de estilo veneciano, una propiedad construida en 1976 y valuada en varios millones de dólares australianos. La arquitectura clásica del lugar aportó un marco sofisticado que elevó el nivel del evento.

El código de vestimenta fue blanco y negro, marcando una línea de elegancia absoluta. Sam Kerr optó por un esmoquin negro de Hugo Boss, acompañado por una flor blanca en la solapa.

Kristie Mewis, por su parte, deslumbró con dos cambios de vestuario: un vestido mini bordado con perlas de la firma Berta para la ceremonia, y posteriormente un diseño strapless de Kyha Studios, ambos combinados con zapatos Rene Caovilla con cristales Swarovski.

Uno de los momentos más conmovedores fue la entrada de Kerr al altar junto a su hijo Jagger, de apenas siete meses, una escena que arrancó suspiros y lágrimas entre los asistentes y que simbolizó la nueva etapa que vive la pareja.

Una historia de amor que inspira

La celebración continuó con un banquete al aire libre, cócteles como Moscow Mule, vinos seleccionados, cervezas artesanales y música en vivo que mantuvo la fiesta hasta la madrugada. Tras la boda, Kerr y Mewis disfrutaron de una breve estancia en el Crown Towers, con vistas al río Swan, antes de regresar a Londres.

Su historia comenzó en 2019, se fortaleció tras reencontrarse en los Juegos Olímpicos de Tokio, tuvo un compromiso en septiembre de 2023 y se consolidó con el nacimiento de su hijo en mayo de 2025.

Hoy, Sam Kerr y Kristie Mewis no solo brillan por su talento deportivo, sino también por una historia de amor que ya es referente en el futbol internacional.

Te puede interesar: Courtois levanta la voz: el Real Madrid va por la Supercopa pese a las bajas