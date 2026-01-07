Copa Africana de Naciones: Entra en zona de definición y quedan listos los cuartos de final

La Copa Africana de Naciones 2025-2026 ya tiene definidos a sus ocho mejores equipos. Este martes concluyeron los octavos de final del certamen que se disputa en Marruecos, dejando una fase cargada de emociones, goles, dramatismo y confirmación de favoritos.

Senegal, Malí, Marruecos, Camerún, Egipto, Nigeria, Argelia y Costa de Marfil son las selecciones que avanzaron a los cuartos de final, instancia que se jugará entre el viernes 9 y sábado 10 de enero.

Favoritos que respondieron y duelos al límite

Los primeros en sellar su boleto fueron los Leones de la Teranga, que superaron 3-1 a Sudán con un doblete de Pape Gueye y otro tanto de Ibrahim Mbaye. Más tarde, Malí protagonizó uno de los partidos más cerrados al eliminar a Túnez en penales, luego de empatar 1-1 en el tiempo reglamentario.

El anfitrión Marruecos hizo valer su condición de local y dejó en el camino a Tanzania, dirigida por el argentino Miguel Gamondi, gracias a un gol solitario de Brahim Díaz. En otro cruce atractivo, Camerún impuso su jerarquía y venció 2-1 a Sudáfrica con anotaciones de Junior Tchamadeu y Christian Kofane.

Egipto también tuvo que exigirse al máximo. El equipo liderado por Mohamed Salah eliminó a Benín en tiempo extra por 3-1, con goles de Marwan Attia, Yasser Ibrahim y el propio Salah.

Por su parte, Nigeria fue contundente y sin despeinarse goleó 4-0 a Mozambique, con Victor Osimhen como figura al marcar un doblete.

Argelia sobrevive y se cita con Nigeria

Uno de los duelos más dramáticos fue el de Argelia, selección que será rival de Argentina en el Grupo J del Mundial 2026. Los Zorros del Desierto sufrieron ante la República Democrática del Congo y solo pudieron romper el cero con un golazo de Adil Boulbina al minuto 119, cuando todo apuntaba a los penales.

El último boleto fue para Costa de Marfil, que mostró solidez y contundencia al golear 3-0 a Burkina Faso con tantos de Amad Diallo, Yan Diomande y Bazoumana Touré. Con los cuartos de final ya definidos, destacan choques de alto voltaje como Malí vs Senegal, Camerún vs Marruecos, Argelia vs Nigeria y Egipto vs Costa de Marfil.

La AFCON entra en su fase decisiva y promete espectáculo puro para los aficionados de México y toda Latinoamérica, donde el futbol africano sigue ganando respeto, nivel y protagonismo.

