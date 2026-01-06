Courtois levanta la voz: el Real Madrid va por la Supercopa pese a las bajas

El Real Madrid arranca el 2026 con un objetivo claro: levantar el primer trofeo del año. Así lo dejó en claro Thibaut Courtois, quien habló con franqueza antes del viaje a Yeda, donde el conjunto merengue disputará la Supercopa de España.

El arquero belga reconoció que el equipo llega golpeado por las ausencias, pero con la ambición intacta de superar al Atlético de Madrid en la semifinal.

Bajas sensibles para Xabi Alonso

Courtois lamentó las bajas sensibles con las que encararán el torneo, comenzando por Kylian Mbappé, además de Éder Militao, Trent Alexander-Arnold y Brahim Díaz, piezas importantes en la estructura del equipo.

Aun así, el mensaje fue claro y directo: el vestidor blanco está concentrado y con hambre de gloria.

"Queremos ganar el derbi para jugar la final el domingo. El equipo está muy bien, hay alguna lesión, pero todo el mundo ha vuelto muy bien y eso es lo importante. Queremos ganar", aseguró el guardameta, con la mentalidad competitiva que caracteriza al Real Madrid en instancias decisivas.

El Real Madrid, con ritmo y confianza

El conjunto merengue llega a la Supercopa tras un arranque sólido en el año. La goleada 5-1 ante el Real Betis, en el primer partido del 2026, reforzó la confianza del grupo y dejó buenas sensaciones, algo que Courtois no pasó por alto.

"Estamos con muchas ganas, mucho ritmo e intensidad. Estamos con confianza. Nos jugamos ahora el primer trofeo del año y queremos ganarlo", destacó el arquero, subrayando la importancia de comenzar el calendario con un título.

Más allá de las ausencias, el Real Madrid sabe que este tipo de torneos exigen carácter, especialmente cuando el rival es el Atlético, un adversario que suele elevar su nivel en los derbis y en competencias de eliminación directa.

Courtois, respaldo de la afición y líder del vestidor

Antes de volar rumbo a Arabia Saudita, Courtois recibió el reconocimiento como Jugador Cinco Estrellas Mahou de diciembre, un premio que valoró especialmente por venir directamente de la afición.

"Siempre es un halago recibir un trofeo individual de parte de la afición. Como portero, quizás significa que nos han llegado mucho y eso es lo menos bueno, pero personalmente ha sido un mes bueno", reflexionó el belga.

Con liderazgo, autocrítica y ambición, Courtois resume el sentir del Real Madrid: el equipo sabe que no será fácil, pero está listo para competir.

En Yeda, los blancos buscarán convertir la adversidad en motivación y levantar, una vez más, un trofeo que confirme su ADN ganador.

