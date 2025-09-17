¡Se vale llorar! El EMOTIVO homenaje del Atlético de Madrid a Diogo Jota

En la víspera del debut del Atlético de Madrid en la fase de grupos de la Champions League, el club rojiblanco rindió homenaje al fallecido Diogo Jota en Anfield.

Te puede interesar: Son hermanos, son hijos de una leyenda del futbol mundial y ahora hacen historia en un clásico europeo

En representación de toda la institución acudieron el presidente Enrique Cerezo y el capitán del equipo Koke Resurrección a depositar un ramo de flores de colores rojo y blanco, mismos colores del conjunto colchonero.

Entrevista a Haper Gamboa en la Serie del Rey 2025 | El capitán bicampeón habla claro

El homenaje del Atlético Madrid a Diogo Jota en Inglaterra

Ambos miembros del Atleti depositaron dicho ramo en el espacio memorial dedicado al jugador portugués en las afueras del Estadio Anfield, casa del Liverpool. El acto se llevo a cabo como reconocimiento del dolor causado por el trágico accidente que le costó la vida a Diogo Jota y a su hermano André Silva el pasado 3 de julio.

Recordar que Jota fue fichado por el conjunto colchonero en 2016 y en su primera temporada fue prestado al Porto, por lo que nunca debutó como rojiblanco, pero mantenía una relación afectiva con el club, por lo que el homenaje presentado añade mayor carga emocional.

Atlético Madrid se enfrentará al Liverpool

El Atlético de Madrid se encuentra el Liverpool, Inglaterra porque se enfrentarán en actividad de la primera jornada de la UEFA Champions League en lo que será el regreso de los Reds a Anfield en la máxima competencia europea a nivel clubes.

Te puede interesar: Fiesta blaugrana previo a su debut en la Champions League

Este encuentro es, definitivamente, uno de los más intensos que promete la primera jornada pues son dos equipos con estilos muy marcados. El Liverpool apuesta por un futbol ofensivo y dinámico, mientras que los de Diego Simeone buscarán imponer su disciplina táctica.

