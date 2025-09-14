Barcelona 0-0 Valencia en vivo: ¿Dónde ver gratis y en vivo el resultado del partido de la Jornada 4 de LaLiga hoy 14 de septiembre?; resultado online

El FC Barcelona recibe al Valencia CF en el Estadi Johan Cruyff por la Jornada 4 de LaLiga, en un partido que promete emociones y tensión desde el primer minuto. Será el primer juego como local para los culés esta temporada, luego de tres salidas consecutivas, y lo harán en un recinto alternativo debido a las obras en el Camp Nou.

El equipo dirigido por Hansi Flick llega con 7 puntos tras dos victorias y un empate, pero con dudas tras el 1-1 ante Rayo Vallecano antes del parón internacional. Además, el técnico alemán no podrá contar con Lamine Yamal, baja por molestias en el pubis, lo que ha generado polémica por su uso en la selección española. También están fuera Frenkie de Jong, Gavi y Ter Stegen, por lo que Flick deberá reinventar su once con nombres como Marc Casadó, Rashford y Ferran Torres.

Por su parte, el Valencia de Carlos Corberán llega con la moral en alto tras golear 3-0 al Getafe en Mestalla. Con 4 puntos en tres jornadas, los ches buscan dar un golpe sobre la mesa y romper la racha de cuatro derrotas consecutivas ante el Barça. Hugo Duro y Danjuma serán las principales armas ofensivas, mientras que el regreso de José Gayà refuerza la zaga valencianista.

