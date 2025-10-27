Con emotivo homenaje el ‘Chupete’ Suazo se retiró como futbolista profesional

Humberto ‘El Chupete’ Suazo se retiró como futbolista profesional con un emotivo homenaje en el encuentro de su equipo, el San Luis de Quillota, frente al Deportes Copiapó, de la Segunda División de Chile.

El reconocido delantero andino eligió este partido como local en la cancha del Estadio Municipal Lucio Fariña Fernández para decir adiós a las canchas ante miles de aficionados que lo ovacionaron.

Minutos finales para un goleador de raza

El ex atacante de los Rayados arrancó en el banquillo de suplentes este juego de la jornada 29, pero al minuto 26 del primer tiempo se detuvieron las acciones para aplaudir y homenajear al ‘Chupete’, quien se mostró conmovido por las muestras de afecto.

Suazo entró de cambio hasta el minuto 65 del segundo tiempo, de este compromiso del viernes 24 de octubre, que terminó empatado 0-0 entre el San Luis y el Copiapó,

“Tengo una emoción tremenda de hacer lo que más amo y hacer, creo, una carrera aceptable. Así que la verdad que me voy muy contento y cumpliendo todos los sueños”, declaró al finalizar el partido, el delantero de 44 años de edad.

Rayados le manda mensajes de despedida

A través de sus redes sociales, el Monterrey compartió varias publicaciones para despedir al que por mucho tiempo fue el máximo goleador histórico del club con 121 anotaciones, antes de ser superado por Rogelio Funes Mori con 160 tantos.

“Desde su debut hasta sus noches más brillantes, Humberto Suazo nos regaló emociones imposibles de olvidar. Nos enseñó que la grandeza no se dice, se demuestra en la cancha. Gracias por cada gol, cada gesto y cada triunfo. Tu historia con Rayados es eterna”, escribieron.

Recordaron que el ‘hombre que vino del planeta gol’ llegó a la Sultana del Norte para dejar un legado imborrable, además de su paso por el Audax Italiano, Colo Colo,Real Zaragoza y la Selección Chilena. “Su nombre está escrito con letras doradas en la historia del Club de Futbol Monterrey. Y en el corazón de cada Rayado. El eterno 26”, fue otro de los mensajes que le dedicaron en el conjunto regiomontano.

En su palmarés con la ‘Pandilla’ ostenta dos títulos de LIGA BBVA MX y tres trofeos de la Liga de Campeones de la Concacaf, lo que lo convirtió en uno de los ídolos de la afición albiazul.

