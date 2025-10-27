Jornada 16: Los partidos de los cinco grandes que definen su destino rumbo a la Liguilla

Cinco equipos se disputan el liderato general y los cuatro lugares que cerrarían como locales los cuartos de final del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX este próximo fin de semana en partidos correspondientes a la Jornada 16 del campeonato mexicano.

La penúltima jornada llega con duelos de alta importancia que podrían definir el destino de los cinco equipos grandes. Toluca, Cruz Azul, América, Tigres y Monterrey, estos dos últimos disputarán el Clásico Regio.

Atlas vs Toluca - Estadio Jalisco - Sábado 1 noviembre 17:00 horas

Toluca visitan el Estadio Jalisco con la misión de mantenerse en la cima. Con 33 puntos, los Diablos Rojos del es líder general y una victoria ante un Atlas ya eliminado los dejaría con 36 unidades, casi asegurando el primer puesto para la Liguilla. La ofensiva choricera, liderada por Paulinho, buscará aprovechar la fragilidad defensiva rojinegra.

Monterrey vs Tigres - Estadio BBVA - Sábado 1 noviembre 19:05 horas

El duelo más esperado de la jornada. Rayados (30 pts) y Tigres (32 pts) se enfrentan en el BBVA en un choque que podría definir quién entra a la Liguilla en los cuatro primeros y quién cerraría los cuartos de final como visitante. Tigres llega con mejor forma, pero Monterrey tiene la localía y la urgencia. Un empate podría dejar a ambos en zona de repechaje, mientras que el ganador se catapultaría al top 4.

América vs León - Estadio Ciudad de los Deportes - Sábado 1 noviembre 21:10 horas

América (31 pts) reciben a León en el Estadio Ciudad de los Deportes. El equipo de André Jardine necesita ganar para mantenerse entre los primeros cuatro. León, por su parte, aún tiene una pequeña posibilidad de tener un lugar en el Play-In. Las Águilas contarán con el regreso de algunos de sus lesionados. De sumar tres puntos, llegarían a 34 y dependiendo de algunos resultado podría llegar a la última jornada como líder general.

Puebla vs Cruz Azul - Estadio Cuauhtémoc - Viernes 31 octubre 21:05 horas

La Máquina (32 pts) visita el Estadio Cuauhtémoc con la mira puesta en el liderato y la clasificación directa. Tras vencer a Monterrey en la jornada anterior, los dirigidos por Nicolás Larcamón llegan motivados. Puebla, ya sin aspiraciones, podría ser un rival accesible. De ganar, Cruz Azul alcanzaría los 35 puntos y se mantendría en la pelea por la cima de la tabla.

Pronóstico de tabla tras la Jornada 16:

Toluca – 36 pts Cruz Azul – 35 pts América – 34 pts Tigres – 33 pts Monterrey – 31 pts

Con solo una jornada restante, la lucha por los primeros cuatro lugares está al rojo vivo. La Jornada 16 podría ser decisiva para definir quién queda en los primeros cuatro de la Liguilla.

