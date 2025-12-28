¡Se despide de Tigres! El emotivo mensaje de Sebastián Córdova con dedicatoria a próximo equipo

Desde el pasado lunes 22 de diciembre del 2025, Tigres dio a conocer la salida de Sebastián Córdova al no renovar el contrato del jugador y hasta este domingo 28 de diciembre, el atacante decidió despedirse de todos los aficionados felinos a través de sus redes sociales.

Sebastián subió una foto levantando el título defendiendo los colores de Tigres con todo el mensaje dedicado a la afición. El delantero dejo en claro que tiene guardada en su mente la fecha en la que llegó al equipo, explicó que el título se dio gracias a todos los involucrados en el club y detalló que no es una despedida porque el equipo siempre será parte de él vaya a donde vaya.

"Tiguereeeeeeeees, ÉPICO!!!!!!!

Enero de 2022, es una fecha que tengo muy presente. Tuve la enorme suerte de que Club Tigres volteara a verme así fue como llegué a uno de los equipos más importantes de nuestro fútbol leno de ilusión, hambre de jugar, deseos de ser campeón con esta nueva aventura deportiva y lo logramos todos.

Fuimos TODOS! Afición, directivos, compañeros, utileros, cuerpo médico masajistas, taquilleros, mantenimiento, jardineros, patrocinadores y me podría extender con muchas personas más.

Todo tiene un ciclo y una razón. Como profesional me tengo que dedicar en cuerpo y alma a los colores que creen en mí.

Para mí no es una despedida porque esta Ciudad y el club Tigres siempre estarán conmigo a donde vaya. Hoy me toca comenzar una nueva etapa profesional y lo haré con mi mayor empeño, dedicación y profesionalismo.

A mis fans, me los llevo conmigo porque han sido un apoyo que agradezco todos y cada uno de los días. Son un alimento para mi corazón.

Esta Ciudad, si con mayúscula, ha sido mi casa durante 4 años y tanto mi familia como para mí, hemos sido muy felices. A donde vamos siempre he sido recibido con una calidez que dificilmente se encuentra.

Hoy me toca cambiar de rumbos como de colores pero nunca los olvidaré siempre estarán en mi mente y corazón. Hoy me toca emprender un nuevo camino con otros colores que igual defenderé con gallardia.

No me resta mas que decirles GRACIAS por todo lo que tuve en esta etapa de mi vida y ojala que cuando nos veamos, sea con gusto, siempre con una sonrisa".

Córdova le dedica unas palabras a su nuevo equipo para el Clausura 2026

Por el momento, no se ha dado a conocer el equipo en el que jugará Sebastián Córdova para el Clausura 2026, en las redes sociales diferentes rumores y periodistas lo colocan como nuevo jugador del Toluca aun sin ser confirmado.

A pesar de que aun no es oficial el futuro de Córdova, el jugador le dedicó un mensaje a su equipo detallando que no los decepcionará, que va a dar todo de él.

"A mi nuevo Club, a su afición, a mis compañeros y cuerpo técnico y directivos les prometo que no los voy a decepcionar. Lo voy a demostrar no solo en la cancha porque también lo haré en los campos de entrenamiento, gimnasio, concentraciones, afición y todo lo que me vaya a rodear.

Esto no es un adios sino un hasta luego porque siempre estarán conmigo

Su amigo

CEO

Sebastián Cordova."

confirmó su segunda baja.