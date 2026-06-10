¡En el top 10! El salario de Javier Aguirre entre los técnicos del Mundial 2026

En lo económico ya vamos ganando en el Mundial 2026. Javier Aguirre, director técnico de la Selección Mexicana de Futbol se encuentra entre los 10 estrategas mejores pagados de toda la justa mundialista. El 'Vasco' puede presumir que su nombre se codea con leyendas como Carlo Ancelotti de Brasil, Didier Deschamps de Francia, Ronald Koeman de los Países Bajos y Fabio Cannavaro de la debutante Uzbekistán.

De acuerdo a información de del portal especializado Finance Football, el técnico mexicano percibe anualmente dos y medio millón de dólares por sus servicios a la Federación Mexicana de Futbol (FMF). A pesar de ser una cifra nada despreciable, está lejos de los 10 millones de euros que gana el multicampeón de la UEFA Champions League; Carlo Ancelotti en la Selección de Brasil, Julian Nagelsmann de Alemania lo secunda con siete millones de dólares y en le tercer puesto se encuentra el argentino Mauricio Pochettino del cuadro de las barras y las estrellas con un salario anual de seis millones de dólares.

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Mundial 2026: Técnicos mejores pagados

Carlo Ancelotti (Brasil) 10 MDE

Julian Nagelsmann (Alemania) 7

Mauricio Pochettino (EEUU) 6

Thomas Tuchel (Inglaterra) 5.8

Roberto Martínez (Portugal) 4

Fabio Cannavaro (Uzbekistán) 4

Didier Deschamps (Francia) 3.8

Ronald Koeman (Países Bajos) 3

Marcelo Bielsa (Uruguay) 3

Javier Aguirre (México) 2.5

Jesse Marsch (Canadá) 2.5

Gustavo Alfaro (Paraguay) 2.5

Cabe destacar que, de este listado, el único estratega que ha ganado la Copa Mundial de la FIFA 2026 como entrenador es el galo Didier Deschamps, aunque, el italiano Fabio Cannavaro levantó el mítico trofeo como capitán de la Azzurra en Alemania 2006 y ahora, tratará de dar una batacada histórica con Uzbekistán.