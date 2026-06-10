¿Buscará la revancha? Javier Aguirre tiene cuentas pendientes contra Sudáfrica que buscará saldar en el debut en el Mundial 2026

Falta un día para el arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM y Javier Aguirre habló ante los medios de comunicación sobre el partido inaugural que protagonizarán las Selecciones de México y Sudáfrica en la cancha del Estadio Ciudad de México.

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Javier Aguirre destacó el crecimiento del futbol de Sudáfrica

El Vasco Aguirre fue consultado sobre lo que espera de Sudáfrica en el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA y aseguró que el futbol del país ha crecido a pasos agigantados durante los últimos años, desde que se organizó el Mundial 2010.

Aguirre también recordó la eliminación que sufrió a manos del cuadro sudafricano en la Copa Africana de Naciones cuando dirigía a la Selección de Egipto.

"Ha evolucionado el futbol sudafricano, han mejorado muchísimo, están jugando la Champions de África, jugó el Orlando Pirates el otro día, nos ganaron en Egipto la Copa África, empatamos en el Mundial, es un futbol que ha progresado mucho, respeto mucho al míster Gross que le dio mucha estructura al equipo sudafricano, la base es del Orlando o el Mamelodi, tienen 12 o 15 jugadores que se conocen desde jóvenes, realmente ha crecido mucho el futbol sudafricano, en la Copa África y en la eliminatoria mundialista lo hicieron muy bien y no tiene nada que ver con esos jugadores que he enfrentado. Tiene una joya como nuestro Mora, me da mucho gusto por ellos y me encanta la afición, son muy alegres, bailan mucho", reveló Aguirre en conferencia.

Javier Aguirre, DT de la Selección Mexicana|Jose Luis Melgarejo/MEXSPORT

La Selección Mexicana buscará romper con su maldición en partidos de inauguración ya que nunca ha podido arrancar la Copa Mundial con victoria cuando le toca disputar el primer partido.

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