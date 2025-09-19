Futbolista de Rayados minimiza enfrentar al América: Son tres puntos más

Santiago Mele, futbolista de los Rayados, minimizó lo que significa enfrentar al América en el duelo de esta Fecha 9, cuando reciban al conjunto capitalino este sábado en la cancha del Estadio BBVA.

Te puede interesar: ¿Ángel Sepúlveda o el “Toro” Fernández? Larcamón elige la delantera de Cruz Azul

Aunque el portero uruguayo fue cuestionado sobre si este compromiso será la gran prueba para la buena racha que tiene actualmente el conjunto regiomontano, aseguró que ya han tenido retos importantes en lo que va del Apertura 2025.

“Creo que tres puntos son tres puntos, juegues contra quien juegues. Hemos enfrentado rivales difíciles en el torneo, equipos duros en condiciones complicadas como la cancha del otro día, rivales de altura, rivales de llano. Ya nos hemos medido de varias maneras”, apuntó este miércoles ante los medios de comunicación.

¡Partidazo en el Volcán! Tigres vs León Jornada 8 | Goles, polémicas y momentos épicos | Apertura 2025

Rayados quiere seguir en la punta

Los dirigidos por el técnico Domènec Torrent marchan en primer lugar de la tabla general, con una seguidilla de siete victorias que los tiene con 21 puntos; mientras las Águilas se ubican en el tercer puesto de la clasificación, con 17 unidades.

“Obviamente la prueba que viene ahora será exigente y desafiante, pero la tomamos con la misma responsabilidad que siempre”, agregó el guardameta del Monterrey.

Además evitó responder si entonces la prueba es para el América, debido a que buscarán acabar con esta racha de triunfos consecutivos que tiene la “Pandilla”.

“Nosotros nos enfocamos en nosotros, en hacer nuestro trabajo, tenemos muchas fortalezas y tenemos mucho por seguir mejorando”, dijo.

Monterrey, un trampolín para su carrera

Santiago Mele reveló que estar en un equipo como los Rayados, con una plantilla llena de jugadores de renombre y amplia trayectoria, es un trampolín para su carrera, de cara a buscar ser seleccionado por Uruguay para la siguiente Copa del Mundo del 2026.

“Estar en Monterrey es de mucho crecimiento para mi carrera. Aunque en la selección siempre se sigue al jugador y no tanto al club, estar en un equipo como este, convivir con jugadores de tanta calidad y competir contra los rivales que enfrentamos, es muy motivante”, indicó.

Te puede interesar: Nicolás Larcamón confirma el regreso de Ángel Sepúlveda con Cruz Azul