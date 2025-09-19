¿Ángel Sepúlveda o el “Toro” Fernández? Larcamón elige la delantera de Cruz Azul

Regresa Ángel Sepúlveda y tras el buen momento que vive Gabriel “Toro” Fernández, hay duda en el banquillo celeste para definir al atacante que arrancará frente a Bravos de Juárez este fin de semana.

Te puede interesar: Premian al árbitro que agregó 17 minutos en el Clásico Nacional

Previo al compromiso de este viernes en el Estadio Olímpico Universitario, el director técnico de la Máquina, Nicolás Larcamón confirmó una buena noticia para los celestes, Ángel Sepúlveda estará de vuelta luego de la lesión que sufrió hace algunas semanas y será considerado para este juego y aún no define quién será su nueve ante Bravos de Juárez.

“Mirá, la buena noticia, Sepu está de vuelta, todo en el tiempo que Sepu no pudo estar, Toro lo hizo muy muy bien. Creo que no, ni siquiera en el caso de los delanteros, ni siquiera en ninguna de las otras posiciones podemos hablar de de número uno y número dos. Creo que lo positivo de del trabajo colectivo que que estamos viendo semana a semana es que, por la respuesta que tienen varios de nuestros jugadores en todos los puestos, no más allá de que lógicamente hay, en algunos casos y en algunos puestos, mayor tendencia algunos jugadores que vienen sumando la mayor cantidad de minutos. Ahí saben todos que nadie se puede relajar porque porque atrás de de de cada titularidad hay otro jugador que que lo puede hacer muy bien y que y creo que hasta incluso en esta en esta semana que que afrontamos con tres partidos en ocho días, esa esa validación del recambio que tenemos en varios de los puestos nos da la posibilidad de contemplar esa posible rotación. En el caso de los centro delanteros, recién esta semana se reincorpora, pero bueno, sabemos que es un jugador que que por oficio, que por jerarquía, que por temple, no no necesita un reacondicionamiento tan tan importante porque su su trabajo está más puesto en en interpretación, en lectura y bueno, así que ya ya por eso también lo consideramos para para que sea parte de la de la convocatoria y hasta mañana valoraremos quién quién está mejor, hasta incluso con la con la posibilidad siempre de que jueguen los dos en cancha, que no es que uno u otro, si no sabemos bien de pueden ser socios de ataque y hasta mañana en lo que resta de trabajo y planeación veremos cuál se hace del lugar o la valoración de que juegan los dos de inicio”.

¡Partidazo en el Volcán! Tigres vs León Jornada 8 | Goles, polémicas y momentos épicos | Apertura 2025

Larcamón tiene los pies sobre la tierra

Por otro lado el estratega sudamericano confesó que en Cruz Azul no hay exceso de confianza tras el buen arranque que ha tenido su equipo y trabajarán de la misma forma los siguientes partidos con el objetivo de clasificar a la Liguilla del futbol mexicano.

“A pesar de ese récord, de ese registro, ser muy conscientes de que las ambiciones que tenemos son mucho más grandes que un buen inicio, que una buena mitad de fase regular. Entonces, con claridad en ese norte, en ese objetivo, estamos muy encomendados a seguir ratificando, a seguir construyendo, a fecha a fecha seguir evolucionando en nuestro rendimiento y seguir consiguiendo esos resultados que nos permitan acercarnos en los puestos más altos de la tabla para construir esa fase regular que tenemos que hacer para llegar a esa fase de liguilla en las mejores condiciones posibles. Así que, claramente, esta semana se nos presenta exigente, porque tenemos tres partidos, por suerte son dos de local, con nuestra afición, con lo que sabemos que eso representa para nosotros. Así que, muy encomendados a afrontar un partido a la vez y hacerlo de la mejor forma para seguir acrecentando esos buenos registros, esos buenos datos que siempre son importantes también”, finalizó Larcamón.

Te puede interesar: Nicolás Larcamón confirma el regreso de Ángel Sepúlveda con Cruz Azul