El Real Madrid cede a Endrick al Lyon hasta junio de 2026

El Real Madrid anunció de manera oficial la cesión del delantero brasileño Endrick al Olympique de Lyon hasta el final de la presente temporada, con fecha límite el 30 de junio de 2026.

La operación fue confirmada también por el club francés, que le dio la bienvenida con un video difundido en redes sociales donde se ve al joven atacante recorriendo las calles de Lyon, acompañado del mensaje: "este año la Navidad llega antes".

Inter Miami vende césped histórico donde jugó Messi | ¡Piezas de colección!

Los detalles de la llegada de Endrick al Lyon

El acuerdo contempla una cesión pagada de hasta un millón de euros, cantidad que corresponde aproximadamente a la mitad del salario del internacional brasileño durante los próximos seis meses. Con apenas 19 años, Endrick deja temporalmente al conjunto blanco en busca de continuidad y minutos, algo que no logró consolidar en el Santiago Bernabéu.

El exjugador del Palmeiras portará el dorsal número 9 en el Lyon, un número cargado de historia para el club del Ródano, ya que fue utilizado por Sonny Anderson, uno de los delanteros más emblemáticos de la institución francesa entre 1999 y 2003. Desde Francia destacan su perfil ofensivo, energía e impacto en zonas decisivas como argumentos clave para reforzar al equipo en una segunda parte de la temporada con varios objetivos por cumplir.

Endrick se incorporará con sus nuevos compañeros el 29 de diciembre y quedará bajo las órdenes del técnico portugués Paulo Fonseca, quien dirige a un Lyon que marcha quinto en la Ligue 1 y es líder de la Liga Europa, con cinco victorias y solo una derrota.

Minutos, Mundial y una oportunidad clave para Endrick

El principal objetivo de Endrick con esta cesión es claro: jugar más. En el Real Madrid, su participación fue muy limitada, especialmente en la presente temporada. Bajo el mando de Xabi Alonso, apenas sumó 99 minutos en tres partidos oficiales, solo uno como titular, quedando relegado incluso detrás del canterano Gonzalo García en la rotación ofensiva.

En la temporada anterior con el conjunto merengue, Endrick disputó 37 partidos, acumuló 848 minutos y marcó 7 goles, cinco de ellos en la Copa del Rey, torneo en el que fue determinante para que el Real Madrid alcanzara la final. Sin embargo, ese rendimiento no fue suficiente para asegurarle un rol protagónico este año.

La cesión al Lyon también tiene un componente internacional. Endrick suma ya 14 partidos con la selección brasileña y aspira a convencer para entrar en la lista rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Para ello, necesita ritmo, confianza y continuidad.

Francia aparece así como un escenario ideal para que el joven brasileño recupere protagonismo, gane experiencia en Europa y muestre su talento, en una etapa clave de su carrera. El balón ahora está en sus pies.

