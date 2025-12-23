Lo Mejor del 2025: El Barcelona de Flick, una máquina de goles

El Barcelona de Hansi Flick cerrará 2025 como uno de los equipos más ofensivos en la historia del club. Con 169 goles en 60 partidos, para un promedio de 2.81 anotaciones por encuentro, el conjunto azulgrana se ha convertido en el quinto más goleador en un año natural, una cifra que refleja el impacto inmediato del técnico alemán desde su llegada en el verano de 2024.

Te puede interesar: Estos son los tenis que usará Cristiano Ronaldo en la Copa Mundial de la FIFA 2026 y ya enloquecieron todos

Flick asumió el reto de reconstruir al equipo tras la etapa de Xavi Hernández y no solo lo consiguió, sino que devolvió al Barça un estilo reconocible, fiable y competitivo. El resultado fue contundente: tres títulos domésticos y una semifinal de Champions League, además de una clara superioridad en los Clásicos frente al Real Madrid.

Analisis Toluca vs Tigres | Final Vuelta | Apertura 2025 | Liga MX

Liderados por la joya mundial Lamine Yamal, el desequilibrio constante de Raphinha y los goles de Robert Lewandowski y Ferran Torres, los culés conquistaron LaLiga, Copa del Rey y Supercopa, imponiéndose al eterno rival en todas las finales.

Balance positivo vs Madrid

El balance ante el Madrid fue demoledor: 16 goles a favor por solo 7 en contra, incluyendo triunfos en casa (4-3), en el Bernabéu (0-4) y la goleada en Arabia (2-5).

Aunque este año sufrieron una caída en Madrid (2-1) con hasta siete bajas, el equipo reaccionó con personalidad. De estar cinco puntos abajo, hoy el Barça es líder con cuatro unidades de ventaja, confirmando su solidez a lo largo del torneo.

Un equipo coral y una racha histórica en LaLiga

A diferencia de otros gigantes que dependen de una sola figura, el Barça de Flick se caracteriza por su ofensiva coral. De los 169 goles anotados, todos los jugadores del primer equipo han marcado, con la única excepción de Marc Bernal, quien estuvo lesionado de larga duración y regresó recientemente.

Los máximos anotadores son los dos "nueves": Lewandowski y Ferran Torres, ambos con 27 goles. Detrás aparecen Raphinha (24) y Lamine Yamal (21), mientras que los mediapuntas Fermín López (14) y Dani Olmo (11) también han sido claves.

Este registro coloca al Barça 2025 solo por detrás de equipos históricos como el de Luis Enrique en 2015 (180 goles), el de Guardiola y Tito en 2012 (175), el de 2016 (174) y el Barça de Pep en 2011 (170).

Además, el conjunto azulgrana ha enlazado 38 partidos consecutivos marcando en LaLiga, su mejor racha desde la histórica seguidilla de 64 encuentros entre 2012 y 2013. En ese tramo, Flick y los suyos suman 31 victorias, cuatro derrotas y tres empates, con 103 goles a favor y 39 en contra.

Un Barcelona que no solo gana, sino que ataca, convence y deja huella.

Te puede interesar: Leyenda del futbol, jugó en Brasil e Italia y ahora a los 59 años ficha con equipo japonés