Cristiano Ronaldo adquirió un búnker al que solo se puede ingresar en hidroavión: así de exclusivo es

Mientras se prepara para afrontar la Copa Mundial de la FIFA 2026 con sus nuevos tenis , Cristiano Ronaldo sorprendió a sus aficionados al mostrar en redes sociales su nueva vivienda exclusiva que adquirió junto con Georgina Rodríguez, su pareja. Este lugar se destaca por actuar de ‘búnker’, pues solamente es accesible mediante un barco privado o hidroavión.

El nuevo hogar de Cristiano Ronaldo en medio del Mar Rojo

Reportes indican que tanto Cristiano como Georgina se han convertido en dueños de dos villas de ultralujo en Nujuma, a Ritz-Carlton Reserve Residence, un sector exclusivo que se encuentra ubicado sobre las arenas blancas del Mar Rojo, en Arabia Saudita. Con esta nueva compra, la familia del portugués busca tener un hogar aislado de la sociedad , teniendo una privacidad absoluta que ofrece el proyecto.

La nueva vivienda de Cristiano Ronaldo en el Mar Rojo|Crédito: @redseaglobal / IG

Cabe destacar que la particularidad del complejo no radica solamente en su nivel de sofisticación, sino que también en su localización. Resulta que la isla donde se encuentra el nuevo hogar de Cristiano está ubicada a casi 26 kilómetros del continente y forma parte de una colección muy limitada de residencias privadas: apenas 19 en total.

Las palabras de Cristiano Ronaldo tras su nueva adquisición

"El Mar Rojo es un lugar verdaderamente extraordinario. Desde nuestra primera visita, Georgina y yo sentimos una conexión con la isla y su belleza natural; es un lugar donde nos sentimos en paz. Ahora que tenemos un hogar aquí, podemos disfrutar de tiempo de calidad con la familia en total privacidad y serenidad cuando queramos", fue lo que mencionó ‘CR7’ tras efectuar su nueva compra.

¿Cuánto cuesta una vivienda en la villa Nujuma?

De acuerdo a diversos reportes, el valor inicial de estas villas ronda los 15,5 millones de riyales saudíes, equivalentes a unos 4,5 millones de dólares. Sin embargo, no se dio a conocer el monto exacto que tanto Cristiano Ronaldo como Georgina Rodríguez tuvieron que desembolsar para adquirir sus viviendas.

En paralelo, el destino se encuentra en plena ampliación respecto a su estructura. Ya cuenta con un aeropuerto internacional (RSI), con conexiones a ciudades como Doha, Dubái, Milán, Yeda y Riad, y también dispone con diez hoteles de lujo que ya se encuentran operativos.