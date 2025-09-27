¡EL ADIÓS DE UNA LEYENDA! Lo que debes de saber sobre la carrera de Jesús Corona en el Cruz Azul

José de Jesús “Chuy” Corona anunció que colgará los guantes en el partido entre Xolos de Tijuana y Cruz Azul, programado para la Jornada 11 del Apertura 2025, encuentro que servirá como cierre simbólico a una carrera de más de dos décadas. El anuncio, confirmado marca el fin de un ciclo para uno de los arqueros más representativos del futbol mexicano en el siglo XXI.

¿Cuántos partidos jugó Jesús Corona con Cruz Azul?

Corona llegó a Cruz Azul en 2009 y, durante su etapa con La Máquina, se consolidó como capitán y referente del vestuario. En diversos conteos oficiales se tiene el número de 504 apariciones oficiales con el club entre 2009 y 2023. Esa longevidad y regularidad lo convirtieron en uno de los jugadores con más partidos en la era moderna del club.

En 2023 Corona dejó Cruz Azul y firmó con Club Tijuana, equipo con el que culminará su carrera profesional justo ante su antiguo club, un gesto que la afición ha calificado de emotivo y simbólico. Su etapa en la frontera será la última parada de una trayectoria larga y llena de momentos sobresalientes.

¿Qué títulos ganó Jesús Corona en Cruz Azul?

El palmarés de Corona con Cruz Azul es notable: ganó la Liga BBVA MX (Guardianes 2021), la Copa MX (Clausura 2013 y Apertura 2018), la Liga de Campeones de la CONCACAF (2013–14), la Leagues Cup (2019) y el Campeón de Campeones 2021, entre otros trofeos y distinciones individuales que reconocen su rendimiento como guardameta a lo largo de los años. Además, a nivel selección fue pieza del equipo olímpico que obtuvo la medalla de oro en Londres 2012.

El adiós ante Cruz Azul no solo será una página emocional para Corona, sino también una oportunidad para que la afición recuerde sus atajadas decisivas, su liderazgo y los títulos que ayudó a conseguir. La despedida, con homenajes previstos por parte del club y actividades alrededor del encuentro, promete ser uno de los momentos más destacados de la presente temporada de la Liga BBVA MX.

