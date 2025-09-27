La posible alineación de Pumas frente al América en la jornada 11

Hay un fantasma que persigue a los azulcremas cada vez que reciben a los felinos en este inmueble. La maldición comenzó en la temporada 66-67, cuando los universitarios firmaron un contundente 4-1 sobre los azulcremas. Después vinieron dos empates, 0-0 en la campaña del 67-68 y 2-2 en el 68-69.

La mala noticia es que Pumas viene de caer ante Juárez en la frontera, algo que preocupa a Efraín Juárez.

“La realidad es que analizaré lo que pasó y veré junto con mi cuerpo técnico y planearemos el partido del Clásico Capitalino. Yo no te puedo decir qué va a pasar el sábado. JJ está en ese proceso de adaptación, cada vez está mejor, cada vez se prepara mejor y está a disposición, a ver qué podemos decidir”, dijo el DT tras la goleada recibida en la frontera.

Pumas quiere volver a la victoria en su casa

La última pesadilla azulcrema ocurrió en la Jornada 10 del Apertura 2024. Un gol solitario de Piero Quispe al minuto 19 silenció a la afición americanista y dejó tendido al entonces bicampeón de la Liga BBVA MX .

El DT felino sabe que deberá ajustar sus piezas para este encuentro si no quiere llevarse una derrota y seguir alejándose de los puestos de clasificación.

"¿Por qué dolorosa? ¿Qué pasó o qué hicimos mal? ¿O a quién matamos? Es una derrota que obviamente cuesta, duele, pero dolorosa es que mi equipo no haya jugado, no haya metido, no haya ido a correr riesgos con 10 hombres, tenemos la del penal que no nos marcan, hay que ser sensatos con las preguntas, dolorosa no, doloroso fue que te hayan tirado en tu arco encima, hay que analizarlo, y hay que seguir mejorando en el futuro”, sentenció Efraín.

El XI que piensa Juárez

Esta sería la posible alineación de Pumas ante América: Keylor Navas, Nathan Silva, Rubén Duarte, Pablo Bennevendo, Álvaro Angulo, Rodrigo López, Alan Medina, Adalberto Carrasquilla, Aaron Ramsey, Pedro Vite y Jorge Ruvalcaba.

