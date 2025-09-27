¿Quién ganó? Así se vivió el último Clásico Capitalino

En aquel encuentro del torneo Apertura 2024, los felinos vieron cómo encaraba el Chino Huerta antes de partir a suelo europeo. Por otro lado, Julio González defendía el arco universitario y aquella noche le cerró el arco al “Búfalo” Aguirre.

Fue un duelo que culminó 1-0 para Pumas ante América en el Estadio Ciudad de los Deportes y Gustavo Lema, DT de Pumas en aquel momento, lograría la hazaña para los del Pedregal.

Pumas buscará volver a la victoria

Hoy, Efraín Juárez es quien busca sacar la mejor imagen de Pumas en el torneo, aunque vienen de sufrir una dura derrota en condición de visitante ante Juárez.

“El viento en contra y todas estas circunstancias de los primeros minutos no encuentra la forma, la verdad es que no me gustó mucho, imprecisión, el gol cae en una distracción de tiro de esquina, y después me parece que terminamos bien el primer tiempo y el segundo tiempo parece que hicimos un partido en el principio”, explicó Juárez luego de caer ante los Bravos.

Los felinos deberán mejorar ante los dirigidos por André Jardine si quieren llegar con vida a la última fase del torneo.

“Teníamos todo controlado, con la expulsión se nos complica, cuesta arriba. Nos expulsan a Caicedo y luego en la siguiente jugada hacen el gol, no nos dan tiempo ni de modificar y de ahí en fuera la realidad es que me gusta el equipo, porque más allá, con 10 hombres fuimos a buscar el penal con Angulo que nos marcan, ahí tendremos que ver si llaman antes del VAR para lo de Carrasquilla”, sentenció Efraín.

Pumas busca acabar con una racha de 14 años sin conseguir el título de Liga BBVA MX. Los felinos cortaron una marca de 7 partidos invictos en el actual torneo y ahora deberán mejorar en el campo para sacar un buen resultado ante América.

