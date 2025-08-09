deportes
La ENORME noticia que hace sonreír a Canelo Álvarez previo a su pelea vs Crawford

Canelo Álvarez ha recibido la noticia del nacimiento de su hija Eva, momento de emoción y motivación de cara a su duelo ante Crawford que está a casi un mes de suceder.

‘Canelo’ Álvarez, boxeador mexicano
Rodrigo Ornelas Gutiérrez
Box Azteca
El peleador mexicano Saúl Canelo Álvarez ha recibido una enorme noticia, el nacimiento de su hija EVA, quien llegó a su vida este 8 agosto por lo que ha puesto una pausa en su campamento.

El 13 de septiembre estará enfrentando a Terence Crawford y el nacimiento de EVA cae como una enorme noticia que lo llena de felicidad, amor y motivación para encarar el desafío que está a solo semanas de suceder en Las Vegas.

Canelo y el nacimiento de su hija EVA

Fue apenas hace unos meses cuando Canelo y su esposa Fernanda, compartieron la noticia de que esperaban una hija. Durante el combate en Arabia Saudita ante William Scull el embarazo fue también una noticia, pues Canelo no quiso revelar el nombre de su hija adelantando que era un anuncio que corría a cargo de su mujer.

Canelo, de 35 años de edad y su esposa celebraron recientemente el baby shower de Eva Victoria Álvarez Gómez.

Las palabras de amor y aliento de Canelo para Fernanda y Eva Victoria

Canelo primero hizo el anuncio por las historias de Instagram y más tarde compartió una imagen muy íntima, con su esposa y su hija apenas después de haber dado a luz.

“Eres demasiado valiente y súper fuerte mi amor Fernanda. Bienvenida EVA VICTORIA”, escribió en su posteo Saúl Canelo Álvarez.

Canelo retomará en próximos días su entrenamiento

Un evento de ese calibre no puede pasarse por alto y Canelo Álvarez ha pausado su entrenamiento para vivir, acompañar y tener para la eternidad la experiencia de recibir a su hija Eva.

Será en próximos días cuando Canelo retorne a Lake Tahoe para continuar con su intensa preparación para medirse ante Terence Crawford en el enfrentamiento que pinta para ser de altísimo calibre.

Canelo en Las Vegas, en Allegiant Stadium expone su título indiscutido ante un peligroso Crawford que ha revelado imágenes en donde se percibe la transformación tremenda en su físico para el duelo.

eva hija de canelo

