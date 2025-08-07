Terence Crawford transforma su físico para enfrentar a Canelo Álvarez en Allegiant Stadium

El 13 de septiembre ocurrirá una de las peleas más llamativas en la historia del boxeo, posiblemente la más vista en la historia y más mediática cuando se midan Canelo Álvarez ante Terence Crawford en Allegiant Stadium, un coloso clavado en Las Vegas.

El duelo es llamativo porque tendrá en el ring a un peleador dos veces campeón indiscutido, una en peso superligero y otra más escalando en la división de los welter, hazaña que junto a su récord invicto lo posicionan como un fenómeno del deporte y con destino al Salón de la Fama del pugilismo.

Enfrente está Canelo, la cara del boxeo, quien genera las grandes bolsas y peleas, campeón en cuatro categorías y dos veces monarca indiscutido en los pesos supermedianos.

Crawford escala de peso superwelter a supermediano, lo que suponía un desafío y había quien decía que le vendría en contra pues las 168 no es su peso, sin considerar que ante Israil Madrimov el día del pleito subió en 169.8 libras.

Te podría interesar: Amir Khan, único peleador que enfrentó a Canelo y Crawford da su pronóstico sobre este combate

The Bud, suele caminar en un peso similar al de un peleador supermediano, pero ahora para medirse ante Saúl Álvarez su corte de peso no será tan rígido y deberá acoplarse a un entrenamiento para pelear en 168 libras, siendo ese el principal factor.

Aunque de momento, Crawford, nacido el 28 de septiembre de 1987, está demostrando su enfoque y se percibe una transformación en su físico, notándose embrujado, fuerte, veloz y pesado.

¿Cómo luce Crawford en su entrenamiento para pelear ante Canelo en peso supermediano?

Terence Crawford mantiene al tanto de su campamento, en sus redes sociales y se ve un Crawford distinto, como se mencionaba más pesado y pareciera que fuerte.

Queda la incógnita de que tanta potencia y velocidad puede tener, para causar daños, pero el de Nebraska, Estados Unidos ha venido entrenándose y tiene poco menos de mes y medio por delante para pulir todos los puntos.

Estas imágenes de Crawford despejan dudas de la igualdad de circunstancias rumbo a la pelea del 13 de septiembre.

El perfil de Crawford, próximo rival de Canelo Álvarez

Datos personales y de carrera:

Nombre completo: Terence Allan Crawford.

Apodo: “Bud”.

“Bud”. Fecha de nacimiento: 28 de septiembre de 1987.

28 de septiembre de 1987. Lugar de nacimiento: Omaha, Nebraska, Estados Unidos.

Omaha, Nebraska, Estados Unidos. Estilo: Zurdo, aunque es conocido por su habilidad para pelear con ambas guardias.

Zurdo, aunque es conocido por su habilidad para pelear con ambas guardias. Debut profesional: 2008.

Récord profesional (al 7 de agosto de 2025):