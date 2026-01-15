¡ÚLTIMA HORA! Entrenador Paco Jémez, viejo conocido de Liga MX con el Cruz Azul es anunciado nuevo DT en el West Ham

El entrenador Paco Jémez , viejo conocido de la Liga MX por haber trabajado con el Cruz Azul hace unos años, ha tomado una oferta de trabajo extraordinaria y comenzará una aventura por Londres para dirigir al West Ham de la Premier League.

A sus 55 años y con experiencia internacional los banquillos, Jémez fue invitado y contactado especialmente por el primer entrenador del West Ham, Nuno, para que sea parte de su cuerpo técnico.

Así, el cuadro de los Hammers lo incluye desde este jueves en la escuadra como auxiliar técnico, lo que tiene un importante significado para el palmarés y desarrollo como timonel, pues si bien el estratega ya tenía una trayectoria y llegaba a tener constantes propuestas de trabajo, ahora con esta experiencia su curriculum crecerá y aspirará a poder a llegar a desafíos más importantes.

West Ham United is pleased to confirm the appointment of Paco Jémez as a men’s First Team Coach ⚒️



Welcome, Paco 🤝 — West Ham United (@WestHam) January 15, 2026

La noticia de su contratación se conoció por un posteo del West Ham, en el que mostraban con placer la noticia que sin ser un fichaje en la cancha, busca aportar a mejorar al equipo inglés. Paco Jémez llegó al equipo además con una calurosa bienvenida, aunque en redes sociales ha generado confusión al grado de que seguidores creyeron que de un momento a otro, Nuno se había marchado y Jémez tomaba su lugar.

"Es un placer confirmar el nombramientos de Paco Jémez como entrenador del primer equipo", destacó el comunicado.

Así el estratega español de inmediato tomará funciones en el equipo del West Ham en los compromisos en la Premier League y otras competencias y tentativamente se le podrá ver junto a Nuno, desde el próximo partido del equipo cuando enfrente de visita al Tottenham, un encuentro complicado.

En casa, su primer aparición será el 24 de enero cuando se midan ante el Sunderland en la fecha 23 del torneo. Su conjunto ahora está en el sótano de la tabla en el escalón 18 de 20, lugar que ocupan los Wolves.