¿Movimiento inesperado? Un GIGANTE quiere a Luka Romero a como dé lugar

El mercado de Cruz Azul avanza con más preguntas que respuestas. Mientras el equipo de Nicolás Larcamón sigue ajustando piezas tras un arranque irregular, un nombre volvió a instalarse con fuerza en la conversación: Luka Romero. Desde Argentina surgieron versiones que lo colocan en la órbita de River Plate, pero en La Noria el panorama es muy distinto al que se plantea del otro lado del continente.

El interés atribuido al conjunto argentino generó ruido inmediato, sobre todo porque La Máquina ha sufrido más salidas que llegadas en este mercado. Sin embargo, puertas adentro del club cementero la postura es firme y no admite demasiadas interpretaciones.

Por qué Cruz Azul no piensa soltar a Luka Romero

La idea de una salida de Luka Romero en este mercado no encaja con la planificación actual de Cruz Azul. El mediocampista de 21 años es uno de los futbolistas mejor considerados por el cuerpo técnico, no solo por su talento, sino por factores clave que hoy pesan más que nunca.

Romero no ocupa plaza de extranjero, cumple con la regla de menores y viene sumando minutos de manera constante desde su llegada. Además, el club realizó una inversión importante para incorporarlo, lo que descarta de entrada cualquier escenario de préstamo o salida a corto plazo.

A eso se suma un detalle no menor: la plantilla ya está corta de variantes. Con varias bajas recientes, permitir otra salida obligaría a acelerar refuerzos que hoy no están cerrados. Por eso, el mensaje interno es claro: Luka no está en el mercado.

|MEXSPORT

Talento, irregularidad y una oportunidad para despegar

El debate alrededor de Luka Romero no pasa por su calidad, sino por su impacto sostenido en el juego. Es un futbolista técnico, desequilibrante con balón, pero que ha sufrido en un equipo con poca conexión entre líneas. Ni él ni otros creativos lograron ser el puente constante entre mediocampo y ataque durante el semestre anterior.

Ahí es donde aparece un nuevo escenario interesante. La llegada de Agustín Palavecino abre la puerta a una sociedad distinta, más equilibrada y funcional. Con un mediocampista que ordene y conecte, Romero podría encontrar el contexto que hasta ahora le ha faltado para explotar de verdad.