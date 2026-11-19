Una semana más está a punto de terminar, cada vez nos acercamos más al cierre del año y, sin embargo, la NBA no descansa, motivo por el cual este día estará lleno de mucha emoción en los duelos que se llevarán a cabo y que, sin duda, son un auténtico espectáculo garantizado.

A diferencia de lo que ocurre con las jornadas del baloncesto profesional de los Estados Unidos, para este jueves 19 de noviembre la NBAA presentará únicamente cuatro compromisos que se distribuirán entre la tarde y la noche, motivo por el cual aquí conocerás todos los detalles al respecto.

¿A qué hora son los juegos de hoy en la NBA 2026 - 2027?

Para este jueves 19 de noviembre la NBA contará con cuatro partidos que incluyen a escuadras como los Spurs de San Antonio, los Warriors de Golden State y los Knicks de Nueva York, escuadras que seguramente disputarán el título de la temporada 2026 - 2027. Estos son sus horarios para el centro de la República Mexicana.

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Spurs vs Clippers | 7 de la noche.

Grizzlies vs Warriors | 7 de la noche.

Timberwolves vs Knicks | 7 de la noche.

Bucks vs Blazers | 7 de la noche.

¿Cuáles son las 3 plantillas más caras para la temporada 2026 de la NBA?

De acuerdo con estimaciones, la plantilla más costosa para la temporada 2026 - 2027 de la NBA es nada más y nada menos que los Nuggets de Denver, institución que es liderada por Nikola Jokic y que tendría un valor cercano a los 223 millones de dólares gracias a las estrellas con las que cuenta.

Los Suns de Phoenix, escuadra que tiene como estrella principal a Devin Booker, tendría un valor de 219.518.181 millones de dólares. Finalmente, en tercer lugar se encuentra la Magia de Orlando, institución que, gracias a tener a hombres como Franz Wagner y Paolo Banchero, tiene un valor de 219.227.290 millones.