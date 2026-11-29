Una persona que decide mantenerse activa durante su juventud y posterior adultez cuenta con un cuerpo sano que se refleja a través de las rutinas que realiza, aunque es una realidad que, con el paso de los años, el ejercicio lógicamente se vuelve cada vez menor día tras día.

En ese sentido, distintos expertos en la materia han dado a conocer el nombre de los músculos o las partes del cuerpo que se suelen atrofiar primero una vez que terminas de hacer ejercicio y pasas mucho tiempo inactivo por cuestiones escolares, laborales o sociales.

¿Cuáles son los primeros músculos que se atrofian cuando dejas de hacer ejercicio?

Álvaro Puche, entrenador personal, sostiene que las primeras zonas del cuerpo que resienten cuando ya no se realiza ejercicio son los pies, un hecho que se refleja principalmente en la poca confianza que los individuos tienen al momento de caminar o trotar luego de un gran periodo de inactividad física.

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📆 Rutina del miércoles



💧 Brazos y core con botellas de agua, 15 minutos



👉 Dos botellas llenas (de 1 a 1,5 litros) hacen de mancuernas. 5 ejercicios, 3 rondas.



🏋️‍♀️ Ejercicios:



•Curl de bíceps con las botellas: 12 repeticiones pic.twitter.com/vA0g1EIxr0 — Vida Sana (@vidasana_hoy) November 18, 2026

“La persona que se siente insegura cuando camina generalmente es porque ha perdido fuerza en los músculos del propio pie y de la zona media, sobre todo en los erectores de la columna vertebral que estabilizan las vértebras lumbares”, señala el entrenador en información recogida por el portal Telva.

Básicamente, Álvaro Puche sostiene que estos dos grupos musculares son los que más rápido se suelen atrofiar una vez que la persona deja de hacer ejercicio de forma cotidiana y pierde su estado físico, motivo por el cual resulta importante prestar atención a esta situación.

¿Cómo recuperar la seguridad al caminar después de un tiempo sin hacer ejercicio?

Álvaro menciona que, para recuperar esa confianza en tu cuerpo, resulta fundamental volver al entrenamiento a través de ejercicios de fuerza básicos, los cuales tengan la capacidad de desarrollar el músculo que se perdió en el core, las piernas y, sobre todo, los pies.