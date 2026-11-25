Este fin de semana se llevará a cabo uno de los eventos más importantes que la WWE tiene a lo largo del año y, por consiguiente, la función más trascendente de este cierre del 2026. Survivor Series está aquí y, como no ocurría hace mucho tiempo, tendrá una gran presencia de luchadores mexicanos.

Para esta edición de Survivor Series la WWE sacó la casa por la venta al traer de vuelta un duelo entre el Team USA frente al Team México, mismo que enfrentará a cinco estrellas de los Estados Unidos contra cinco luchadores de raíces aztecas, mismos que conocerás a continuación.

¿Qué luchadores mexicanos estarán en el WWE Survivor Series 2026?

El Team México se ha convertido en uno de los más poderosos que la WWE ha presentado en todas las ediciones de Survivor Series. El mismo estará liderado por Rey Mysterio, quien dicho sea de paso forma parte del Salón de la Fama tanto de la AAA como de la WWE, empresa norteamericana.

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OLÉ 🌟@reymysterio and El Grande Americano pick up the WIN! pic.twitter.com/rQj0LbiKzs — WWE (@WWE) November 24, 2026

Junto a él aparece Penta el Zero Miedo, uno de los luchadores mexicanos más importantes de la actualidad dado que tiene el Maletín de Money In The Bank y, además, es campeón de Parejas. Además, también aparece su hermano Rey Fénix, actual Campeón Crucero de la AAA.

El cuarto integrante del Team México para WWE Survivor Series es Dragon Lee, uno de los mejores luchadores que RAW tiene en la zona midcard. Finalmente, el último elemento que fue designado es El Grande Americano, quien dicho sea de paso es el actual Megacampeón de la AAA.

¿A qué hora y en dónde será WWE Survivor Series 2026?

Será este fin de semana cuando se lleve a cabo una edición más de Survivor Series, evento con el que la WWE buscará cerrar de la mejor forma posible el 2026. Recuerda que esta función se llevará a cabo el sábado 28 de noviembre a las 5 de la tarde a través de la plataforma Netflix.