Entrenadores coinciden: “Si te sientes mal debes reducir la intensidad del ejercicio; sudar no elimina la gripa”

El ejercicio se ha vuelto una de las rutinas más importantes para distintas personas en este cierre del año, pues consideran que los últimos meses del 2026 son el escenario perfecto para bajar de peso y reducir esos kilos de más que tienen en el cuerpo, sobre todo en el área del estómago.

Sin embargo, aquellas personas que comienzan por primera vez con su vida fitness tienen errores de principiantes y uno de los más comunes tiene que ver con realizar ejercicio aún y cuando su cuerpo les pide cierto descanso, hecho que los expertos han estudiado a detalle.

¿Por qué razón debes dejar de hacer ejercicio si te sientes mal?

Marcos Flórez, director de EstarEnForma y entrenador personal, aseguró que es preciso distinguir entre un catarro leve y una enfermedad más avanzada como una gripa, pues haciendo esta distinción es más fácil saber si tenemos la capacidad de poder hacer ejercicio o, en su defecto, descansar durante unos días.

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“Puede ser un error mantener un entrenamiento intenso cuando hay infección o signos muy evidentes de malestar y fatiga aunque incluso no haya fiebre”, mencionó. Esta frase se debe tomar con precaución, sobre todo en aquellas personas que comienzan con su vida fitness.

Cuando reinicio el ejercicio cuando tengo gripa ?

Precauciones pic.twitter.com/eXqK9xPuB6 — endocrinogustavoparra 🇨🇴 (@gustavendocrino) February 26, 2025

Y es que, mientras el cuerpo suele responder a la infección, el añadir ejercicio o movimientos exigentes puede suponer un aumento en el trabajo respiratorio y muscular, lo cual genera un cansancio más prolongado que, a la larga, puede afectar más de lo que beneficia al organismo.

¿Es necesario quedarse todo el día en la cama cuando tienes fiebre?

Marcos establece que quedarse en cama todo el día tampoco es la mejor opción, por lo que, ante este contexto específico, considera que lo mejor es realizar pequeños y suaves movimientos que puedan ayudar a una recuperación más sana, rápida y eficaz en el cuerpo.