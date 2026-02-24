Entrevista Exclusiva: Eduardo ‘Sugar’ Núñez, campeón superpluma por la FIB y próximo rival de Emanuel ‘Vaquero’ Navarrete

Conecta
La campeona defiende su corona Disfruta la pelea completa entre Camila Zamorano y Claudia Ruiz en una gran función presentada por Box Azteca.
¡Choque de poder sobre el ring! Jorge Ascanio y Víctor Albino se enfrentaron en una pelea llena de intensidad, golpes contundentes y momentos de alto voltaje.
Xander Zayas y Abass Baraou protagonizan un combate de alto nivel, donde ambos boxeadores muestran su técnica, potencia y ambición dentro del ring.
Revive la pelea completa entre Russell Acosta y Edinson Martínez, un combate lleno de intensidad, intercambios fuertes y momentos clave que mantuvieron al público al filo del asiento, transmitido por Box Azteca.
KO Espectacular sobre Argi Cortés .
Revive la pelea completa entre Isaac “Pitbull” Cruz y Lamont Roach, un combate lleno de potencia, estrategia y momentos de máxima tensión. Dos estilos completamente distintos se enfrentaron en una noche espectacular que mantuvo al público al borde del asiento.
Isaac “Pitbull” Cruz rompe el silencio tras su polémica pelea y lanza una declaración que ya está dando la vuelta al mundo del boxeo: “¡Yo gané la pelea, el réferi me la quitó!”
Jorge Ascanio comparte su historia, sus valores y la mentalidad que lo ha llevado a convertirse en un verdadero ejemplo dentro y fuera del deporte. En esta cápsula de “Alma de Campeón”, el atleta revela los pilares que lo impulsan, los retos que ha superado y el trabajo emocional que define a los verdaderos campeones.
El Güerito de Tepito vuelve a levantar la mano a nivel internacional tras conseguir una impactante victoria en Arabia, y en esta entrevista exclusiva nos cuenta todo: emociones, análisis, retos y lo que viene para su carrera.
Revive la pelea completa entre Luis “Pantera” Nery y Sathaporn Saart celebrada en Kirguistán en 2025. Un combate intenso que terminó por decisión técnica tras un cabezazo accidental. ¿Fue justa la decisión?