Entrevista Exclusiva: Eduardo ‘Sugar’ Núñez, campeón superpluma por la FIB y próximo rival de Emanuel ‘Vaquero’ Navarrete

Eduardo ‘Sugar’ Núñez se enfrentará en Arizona ante el ‘Vaquero’ Navarrete en un combate unificatorio entre mexicanos, choque que podrás ver por Box Azteca.

Videos,
Box Azteca

Por: Rodrigo Ornelas Gutiérrez