Equipo ofrece 200 millones por el astro francés Kylian Mbappé

El equipo saudí Al-Hilal está dispuesto a desembolsar 200 millones de euros para llevarse al astro francés Kylian Mbappé, quien también interesa al club de la Premier League Chelsea, que aún no ha formulado una oferta, según apuntan este día varios medios informativos franceses.

Así lo asegura el periodista deportivo Fabrice Hawkins, de la radio RMC y colaborador de BFMTV.

De acuerdo con Hawinks, el Al-Hilal, que juega en la misma liga que Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) y Karim Benzema (Al-Ittihad), prepara una oferta de 400 millones de euros de salario para Mbappé para dos años de contrato.

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Mbappé se queda en Francia y no hará la gira a Japón y Corea del Sur

Mbappé, campeón del mundo en 2018, está entre la espada y la pared después de que el París Saint-Germain (PSG) decidiese, contra todo pronóstico, que no viajase a la gira asiática para incluirle en el grupo de los descartados que se quedan en la ciudad deportiva de Poissy, entre ellos el alemán Julian Draxler, el argentino Leandro Paredes y el holandés Georgino Wijnaldum.

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Los convocados por Luis Enrique disputarán un primer encuentro el próximo martes 25 de julio en la ciudad de Tokio, frente al equipo de Al-Nassr donde juega el portugués Cristiano Ronaldo.

Dejándolo fuera del viaje a Japón y Corea del Sur, el presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, ha aumentado la presión sobre Mbappé, quien tiene hasta el 31 de julio para renovar hasta 2025 o irse este mismo verano.

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Eso sí, a cambio de una jugosa transferencia, pues el club parisino quiere evitar a toda costa que su futbolista insignia se marche gratis en junio de 2024 y después de haberle pagado los 80 millones de euros incluidos en la cláusula de fidelidad por el curso 2023-2024.

Según la prensa francesa, el delantero galo sigue firme en su decisión de cumplir el año de contrato que le queda (lo que implicaría fichar gratis por otros equipo en junio de 2024), aunque el PSG le mantenga apartado.