Este es el equipo con el promedio de goles más alto en lo que va del 2025

Los Diablos Rojos del Toluca están escribiendo una de las páginas más brillantes de su historia reciente. El equipo dirigido por Antonio Mohamed se ha convertido en una auténtica de generar goles, promediando 2.4 goles por partido en lo que va del 2025, para un total de 104 tantos en 44 encuentros disputados.

Esta potencia ofensiva se ha traducido en seguidilla de títulos, luego de coronarse en el Clausura 2025 ante el América , levantaron el Campeón de Campeones y conquistaron la Campeones Cup. Actualmente, lideran la tabla del Apertura 2025, demostrando una consistencia que los perfila como el máximo favorito y enfilado a conseguir un bicampeonato.

Toluca cuenta con el máximo goleador del 2025

Paulinho emerge como el artillero estrella del Chorizo Power con 30 anotaciones, confirmándose como uno de los fichajes más exitosos de los últimos años. Su asociación con Alexis Vega quien ha estado presente en 42 compromisos, ha creado la dupla ofensiva más letal de la Liga MX.

Pero más allá de las cifras individuales, el juego colectivo funciona con una sincronización admirable. Desde la salida de balón hasta la definición, los Diablos muestran un fútbol vistoso y efectivo que ha devuelto la alegría a La Bombonera.

Con este ritmo, el Toluca no solo sueña con otro título, sino con establecer nuevos récords históricos. Cuando un equipo anota más de dos goles por juego y mantiene su hambre intacta, el resto de la competición debe de estar pendiente.

