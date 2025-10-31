La probable alineación de Pumas para enfrentar a Xolos

Pumas suma siete partidos sin ganar en el torneo. El equipo felino se ha desvanecido en estas últimas jornadas y deberá ganarle a Xolos si quiere llegar a la última jornada de la fase regular con posibilidades de meterse en el play-in del Apertura 2025.

"Obviamente que no queremos estar en esto y que por eso día a día vamos más y por eso cada partido queremos más, pero no queda más que aprender de lo que estamos haciendo y lo antes posible cambiar esa situación porque eso está en nosotros. Estamos conscientes de la institución a la que representamos. Independientemente del equipo, representamos a la Máxima Casa de Estudios del país y a una afición enorme. Nosotros como jugadores queremos darles todo y ser campeones, nos sentimos endeudados", dijo Rodrigo López previo al duelo en CU.

Te puede interesar: El gesto de Efraín Juárez hacia la directiva de Pumas

Necaxa vs Santos EN VIVO, Jornada 16 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

Pumas necesita ganar si o sí

Esta sería la probable alineación de Pumas ante Xolos: Keylor Navas, Nathan Silva, Pablo Benevendo, Rubén Duarte, José Luis Caicedo, Álvaro Angulo, Adalberto Carrasquilla, Ulises Rivas, Alan Medina, Juan José Macías y Jorge Ruvalcaba.

Los ojos puestos en Macías

Uno de los jugadores que se espera pueda rendir este domingo ante Xolos es José Juan Macías, quien suma 3 goles en 9 duelos disputados.

"Esperamos también hacer valer la localía, por eso estamos entrenando también a las 12, porque sabemos que es duro para el rival y para nosotros, pero bueno, estamos acostumbrados. Y personalmente, la última vez que jugué aquí al mediodía me fue muy bien, entonces espero que también sea de la misma manera el domingo. Me siento con mucha confianza, ya con ritmo futbolístico, y pues bueno, esperemos llegar a esta segunda victoria para aspirar a poder estar en el torneo", dijo el delantero felino.

Pumas suma casi 15 años sin consagrarse en el futbol mexicano.

Te puede interesar: La última vez que JJ Macías anotó en CU al mediodía