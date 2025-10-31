Un cruzazulino tuvo un detallazo con Nahuel Guzmán

A pesar de que han pasado muchos años desde que coincidieron en un mismo club, el guardameta Nahuel Guzmán reveló uno de los momentos más especiales que vivió con uno de los futbolistas de Cruz Azul.

Te puede interesar: E l gesto de Efraín Juárez hacia la directiva de Pumas

Se trata de Lorenzo Faravelli, quien compartió vestidor con el “Patón” en el equipo argentino de Newell's Old Boys cuando ambos estaban iniciando en sus carreras como profesionales y en el que salieron campeones en 2013.

Resumen del partido: Tigres 2 - 0 Xolos | Jornada 15 | Apertura 2025

Guzmán-Faravelli, un pasado juntos

Recientemente el jugador de la Máquina fue invitado al podcast que conduce el portero de los Tigres, en el que contaron algunas de las anécdotas más importantes que tuvieron en esta etapa.

“De las veces que ‘Lolo’ siendo aún más chico, nos invitaba a comer al restaurant de su familia, fuimos ahí. Después invitabas a otras generaciones, a los chicos que fueron llegando, pero al restaurant de tu viejo fuimos y comimos como si fuera la última vez”, dijo entre risas Nahuel.

Faravelli se mostró muy emocionado de que el portero argentino tuviera grabado ese recuerdo.

“Yo invitar (la cuenta) no podía. Fíjate que estaba en mi primer contrato, estábamos arrancando, pero mi viejo tenía este restaurant, pero para mi papá fanático de Newell’s que vayan a comer los jugadores, era un espectáculo”, le respondió el mediocampista de Cruz Azul.

La enseñanza que le dejó Nahuel

En este episodio del programa “Miro de Atrás”, el volante de los cementeros también reveló una de las principales enseñanzas que le dejó Nahuel Guzmán, cuando Faravelli se molestó por llegar tarde a un entrenamiento por una protesta en la calle.

“Entré enojado, yo era chiquito, joven, mucha inconsciencia en ese sentido, no sé qué habré dicho de la manifestación, de los piqueteros (manifestantes), y no sé cuánto y el ‘Pata’ se da vuelta y me dice, ‘vos sabes por qué está esa gente ahí, qué están peleando y luchando, sabes que está pasando’”, contó.

“Te ríes, pero a partir de ahí, yo veía un piquete y ya no me quejaba igual, decía, algo está pasando, era como ir a pensar la situación”, agregó el mediocampista argentino.

Te puede interesar: La última vez que JJ Macías anotó en CU al mediodía