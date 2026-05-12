El equipo que fue finalista de la Champions League y está a punto de descender

Dentro del mundo del futbol, existen algunas historias que están llenas de gloria, aunque en ocasiones eso cambia con el paso de los años. Ese es el caso del Tottenham de la Premier League, equipo que vivió uno de sus mejores momentos en el 2019, cuando lograron llegar a la final de la Champions League ante el Liverpool, donde para su mala fortuna cayeron 2-0.

Actualmente, la realidad del equipo es muy diferente, ya que enfrenta uno de los peores momentos de su historia reciente, ya que se encuentra metido en la zona de descenso de la Premier League.

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¿Cuál es la situación de Tottenham?

El panorama para el cuadro del Tottenham es bastante complicado, aunque tras el empate que lograron esta tarde ante el Leeds United, el conjunto londinense tiene una esperanza, pues quedaron en el lugar 17 de la tabla general con un total de 38 unidades, tan solo dos puntos arriba del West Ham que se encuentra en la zona roja.

Con dos partidos por disputar todavía en la Premier League, el Tottenham todavía se encuentra en alerta máxima, pues el West Ham tiene posibilidades de salir de la zona de descenso.

Por su parte, el Wolverhampton y el Burnley ya no tienen posibilidades de seguir en la Premier League, por lo que todos los partidos que disputen el Tottenham y el West Ham son auténticas finales para no perder la categoría.

En las últimas fechas hubo varios equipos que estuvieron cerca de la zona de descenso, entre ellos Nottingham Forest, Crystal Palace y Leeds United, quienes poco a poco se fueron alejando para dejar todo entre el West Ham y el cuadro londinense.

¿Cuáles son los últimos partidos del Tottenham?

El Tottenham tiene dos partidos complicados, ante el Chelsea y el Everton, duelos en los que tiene que sumar puntos para poder seguir en la Premier League, mientras que el West Ham se va a medir ante el Newcastle United y el Leeds United.

