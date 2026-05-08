Estrella de la Premier League involucrado en presunto abuso y SEPARADO de su equipo

El jugador español Alex Jiménez ha sido separado de la concentración del Bournemouth tras revelarse una serie de mensajes presuntamente enviados a una mejor de edad a través de redes sociales, por lo que el equipo confirmó que no estará disponible para disputar el próximo partido de la Premier League ante el Fulham.

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Alex Jiménez, separado del Bournemouth por enviar mensajes a menor de edad

El Bournemouth se encuentra investigando los mensajes supuestamente enviados por Alex Jiménez y que fueron compartidos a través de capturas de pantalla en redes sociales en donde el jugador invitaba a la menor de 15 años a salir.

"El AFC Bournemouth ha tenido conocimiento de mensajes que circulan en las redes sociales y que implican al lateral derecho Álex Jiménez", informó el conjunto inglés este viernes 8 de mayo.

"El club comprende la gravedad del asunto y está llevando a cabo una investigación. Como resultado, Álex no será incluido en la convocatoria del partido de este sábado contra el Fulham y el club no hará más comentarios al respecto por el momento", agregó.

Jiménez, quien este viernes cumple 21 años, inició su carrera en el Real Madrid y posteriormente fue cedido al AC Milan. Llegó al Bournemouth en febrero del 2025 y en la temporada actual ha disputado 32 partidos.

Alex Jiménez disputa un balón en un partido del Bournemouth ante el Burnley|Jason Cairnduff/Action Images via Reuters

En las conversaciones filtradas en redes sociales se puede leer que Jiménez invita a la joven a salir y "hacer cosas de adultos", pero la menor le responde que ni siquiera tiene 18 años sino que apenas tiene 15, a lo que el jugador responde "me gustan las chicas más pequeñas".

"Eres muy guapa, un poco pequeña pero bueno, me gustan las chicas más pequeñas, nunca he estado con una chica de 15 años", se lee en los mensajes.

Después de esto, la joven confronta al jugador y este trata de deslindarse de inmediato.

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