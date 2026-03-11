Gabriel Milito aplicará esta estrategia de ÚLTIMA HORA de cara a la Liguilla: cambio en la plantilla

Gabriel Milito ha hecho un trabajo fenomenal en Chivas y la gran mayoría de sus aficionados agradecen este presente que vive el equipo, peleando por el liderato de la Liga BBVA MX. Sin embargo, Guadalajara afrontará la recta final del Clausura 2026 con muchas dificultades. Resulta que una buena parte de la plantilla rojiblanca podría ser convocada a la Selección Mexicana para disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026, por lo que tendrá ausencias de peso.

En este contexto, el entrenador argentino ya ha comenzado a realizar cambios dentro del equipo y una modificación que veremos muy seguido en las próximas jornadas será la aparición de dos delanteros fijos en el ataque. Habitualmente, Chivas alinea un solo centro delantero y coloca una mayor cantidad de jugadores en el centro del campo, utilizando la superioridad numérica gracias a la subida de los carrileros.

Milito planea utilizar dos delanteros en Chivas|Crédito: Chivas / X

Milito ya probó el doble ‘9’ en la Liga BBVA MX

Milito utilizó dos delanteros en la victoria de Chivas ante Atlas en el Clásico Tapatío de la Jornada 10 del Clausura 2026. Fue la primera vez que el Rebaño inició un partido con dos atacantes fijos, siendo Armando González y Ángel Sepúlveda los protagonistas. El cambio fue positivo, ya que el equipo rojiblanco logró sumar su séptimo triunfo en el torneo, además que los dos delanteros lograron convertir en el encuentro.

TE PUEDE INTERESAR:



El director técnico argentino ya había utilizado el esquema con dos delanteros en los juegos ante Toluca y Cruz Azul, aunque solo por un breve período de tiempo. Contra La Máquina compartieron 26 minutos en el campo, mientras que ante los Diablos Rojos coincidieron durante 15 minutos. Sin embargo, en ninguno de los casos la sociedad se había plasmado en el marcador y Chivas tampoco consiguió la victoria.

El delantero que será la llave de Chivas en la Liguilla

Es muy probable que ‘Hormiga’ González sea convocado por Javier Aguirre para jugar el Mundial 2026 con México. Por esta razón, desde Guadalajara ya contemplan a Sepúlveda como el arma de ataque principal para afrontar la Liguilla del Clausura 2026. Existe la posibilidad de que Milito utilice al ex Cruz Azul como única referencia en la ofensiva rojiblanca, aunque cuenta con otra opción interesante.

Y es que el argentino podría optar por replicar el doble ‘9’, pero con Ricardo Marín supliendo a González. El delantero destaca por su movilidad, desmarques sin balón y su capacidad para asistir a sus compañeros. En este lugar también podría reaparecer Hugo Camberos, juvenil que ha tenido grandes ingresos en los últimos partidos.