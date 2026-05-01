¿Qué equipo tiene la racha más larga sin ser campeón de la Liga BBVA MX?

A lo largo de la historia de la Liga BBVA MX, existen equipos que han tenido épocas de gran dominio, donde lo han logrado ganar todo, por lo que muchos aficionados han quedado enamorados de sus colores. Sin embargo, también se encuentra la otra cara de la moneda, donde algunos cuadros han tenido esperas muy largas para poder levantar una copa.

En estos casos, cada torneo que arranca, es una nueva esperanza de poder terminar con esa sequía o en el caso de algunos otros, poder conseguir el primer campeonato de su historia.

Ettson Ayón aumenta la ventaja de Juárez desde el punto penal ante San Luis

¿Cuál es el equipo con la racha más larga sin títulos?

En los últimos años, la Liga BBVA MX ha estado dominada por dos equipos, el Club América con su tricampeonato y el Toluca, actuales bicampeones del futbol mexicano.

Totalmente contrario a la realidad que viven esos dos equipos en temas de títulos, se encuentra el conjunto del Puebla, pues hasta la fecha es la institución con la sequía más larga de campeonatos en la Liga BBVA MX.

La última ocasión que el cuadro poblano logró ser campeón del futbol mexicano, fue en la temporada 1989-1990, por lo que llevan 35 años sin poder levantar una copa. En esta ocasión, la espera se va a prolongar más, pues no pudieron clasificar a la Liguilla del Clausura 2026.

Detrás del conjunto poblano, se encuentra Necaxa como el segundo equipo con la racha más larga sin ser campeón de la Liga BBVA MX, pues tiene 27 años sin poder celebrar un campeonato, la última ocasión que se vistieron de gloria fue en el Invierno de 1998.

Finalmente, tenemos a los Pumas, equipo que lleva 15 años sin ser campeón, racha que podría romper en el Clausura 2026, donde terminaron como líderes generales de la tabla general y se van a enfrentar al América en los cuartos de final.

