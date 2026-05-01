¿Quién fue el último técnico mexicano en ser campeón de la Liga BBVA MX?

En los últimos años, la Liga BBVA MX ha tenido un crecimiento importante, el cual ha incrementado la llegada de técnicos extranjeros, quienes han destacado y logrado los campeonatos más recientes en el futbol mexicano.

Sin embargo, los estrategas mexicanos siguen siendo importantes y protagonistas, aunque para recordar el último campeonato de un técnico nacional, nos tenemos que remontar al Torneo Guardianes 2020.

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¿Quién fue el último técnico mexicano campeón de la Liga BBVA MX?

El equipo que logró ser campeón teniendo en el banquillo a un técnico mexicano fue el León en el Torneo Guardianes 2020, cuando comandados por Ignacio Ambriz, se impusieron a los Pumas en la final, quienes eran dirigidos por Andrés Lillini.

Desde esa fecha, han sido seis los estrategas extranjeros que han levantado el trofeo de la Liga BBVA MX, Juan Reynoso con Cruz Azul, Diego Cocca dos veces con Atlas, Guillermo Almada con Pachuca, Robert Dante Siboldi con Tigres, André Jardine con América en tres ocasiones y Antonio Mohamed con Toluca en dos campeonatos.

Antes de Ignacio Ambriz, Miguel Herrera es el penúltimo técnico mexicano que logró ser campeón de la Liga BBVA MX, esto lo hizo en el Apertura 2018 con América, y antes logró, también al frente de las Águilas en el Clausura 2013.

¿Cuántos técnicos mexicanos están en la Liguilla del Clausura 2026?

En el presente torneo, solamente clasificaron dos técnicos mexicanos. Por parte de los Pumas, Efraín Juárez, quien ha logrado construir un equipo fuerte, el cual terminó como líder general del Clausura 2026. En los cuartos de final, van a enfrentar al Club América en uno de los duelos más atractivos de la Liguilla.

Por su parte, la historia de Cruz Azul y Joel Huiqui es diferente, pues el mexicano tomó la dirección técnica del equipo, tras la salida de Nicolás Larcamón, aunque el resultado en la última jornada, le ayudó a ganar confianza de cara a la Liguilla.

