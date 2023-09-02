Rivales de los jugadores mexicanos en la Europa League

La UEFA realizó el sorteo de la Fase de Grupos de la Europa League, en donde actualmente participan clubes con jugadores mexicanos. Aquí te contamos quiénes están y cómo quedaron sus grupos en la primera ronda del certamen.

Son 4 los futbolistas mexicanos que tendrán acción con sus equipos en la Temporada 2023/24 en la Fase de Grupos de la Europa League, Edson Álvarez con el West Ham en el Grupo A, Orbelín Pineda y Rodolfo Pizarro con el AEK de Atenas en el Grupo B y Andrés Guardado con el Betis en el C.

Rivales de los jugadores mexicanos

El West Ham United del 'Machín' salió cabeza del Grupo A, en donde comparte con el Olympiacos de Grecia, Freiburg de Alemania y Bačka Topola de Serbia, en donde aparece como el favorito para avanzar directo a los octavos de final.

El AEK de Atenas de Pineda y Pizarro quedaron como los últimos sembrados del 'B' tras perder en los playoffs de la Champions League, un grupo que luce como el de la 'muerte' en donde se medirán al Ajax de Ámsterdam, Olympique de Marsella y al Brighton de la Premier League.

Finalmente el Betis de Andrés Guardado enfrentará al Rangers de Glasgow, Sparta de Praga y el Aris Limassol de Chipre en el Grupo C de la Europa League este año.

Favoritos para llevarse el trofeo de la Europa League

En la Fase de Grupos de la Europa League el gran favorito es el Liverpool de Inglaterra, aunque aún faltará la ronda de dieciseisavos en donde clubes eliminados de la Champions League se sumarán a la competencia y podrían ser candidatos al título.

El de Edson Álvarez también luce como otro de los candidatos a llevarse la copa, luego de los fichajes en el verano han conseguido una plantilla competitiva para pelear en Europa.

