Los equipos que fracasaron en la Fase de Grupos de la Champions League

La temporada 2022-23 de la Champions League dejó muchas sorpresas en la Fase de Grupos, pero no para bien ya que grandes equipos no lograron avanzar a los Octavos de Final; aquí te decimos las grandes decepciones de la campaña.

Por segundo año consecutivo el Barcelona jugará Europa League

Una de las decepciones más grandes es sin duda el Barcelona de Xavi Hernández, las contrataciones en el mercado de verano dieron mucha especulación de que sería un gran año para los blaugranas pero con sólo siete puntos, dos victorias ante el Viktoria Plzen y un empate ante el Inter de Milán se conformaron con entrar a Europa League.

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La mayor decepción de la temporada fue el Atlético de Madrid del “Cholo” Simeone, que no pasó ni a Europa League, con cinco puntos quedaron en último lugar del Grupo B en donde la gran sorpresa fue el equipo de Bélgica, el Brujas.

La Juventus de Turín es otra de las grandes sorpresas del certamen, a pesar de tener muchas bajas para esta campaña los resultados en la fase de grupos fue desastroso y en la última jornada estuvieron cerca de quedar incluso fuera de la Europa League con sólo tres unidades en seis partidos.

Tres equipos españoles quedaron fuera de la Champions League

Este torneo no fue para nada el de los equipos españoles, el Sevilla se tuvo que conformar con el tercer lugar del Grupo G con cinco unidades, con una penosa derrota en casa ante el Borussia Dortmund de 4-1 y un empate en Alemania, perdió toda oportunidad de avanzar a los Octavos de Final.

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Edson Álvarez y Jorge Sánchez quedaron eliminados de la Champions League

El campeón de Países Bajos, el Ajax, había acostumbrando a sus seguidores a ser el caballo negro en los últimos torneos con un plantel joven y atrevido, pero la salida del entrenador Erik Ten Hag pegó mucho en el plantel que sólo obtuvo dos victorias en la Fase de Grupos.