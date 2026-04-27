¡OFICIAL! Así se jugará la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

Terminó la fase regular del torneo Clausura 2026 este domingo 26 de abril con la victoria por goleada de Cruz Azul de 4-1 sobre el Necaxa y el siguiente paso para conocer al próximo campeón de la Liga BBVA MX será la Liguilla en donde los ocho mejores equipos del campeonato buscarán avanzar hasta llegar a la Final.

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Así quedó la Liguilla del Clausura 2026

La fase regular del Clausura 2026 dejó grandes emociones y el siguiente reto para los equipos será superar la Liguilla en donde ya nos esperan emocionantes encuentros como el Clásico Capitalino entre Pumas y América.

El duelo entre Universitarios y Águilas será el platillo fuerte de los Cuartos de Final de la Liguilla que comenzará el próximo fin de semana, ante los compromisos que tendrán algunos equipos a mitad de semana por la Copa de Campeones de la Concacaf.

Chivas y Tigres protagonizarán otro de los partidos atractivos de la Liguilla, mientras que el Cruz Azul se enfrentará a un Atlas que logró su boleto en la última jornada tras vencer al América y finalmente el bicampeón Toluca buscará defender su título ante un Pachuca sólido.

|Chivas de Guadalajara

Los partidos de los Cuartos de Final del Clausura 2026



Pumas vs América

Chivas vs Tigres

Cruz Azul vs Atlas

Pachuca vs Toluca

Los encuentros de Cuartos de Final comenzarán el próximo sábado 2 de mayo y las fechas y horarios exactas serán dadas a conocer este lunes 27 de abril.

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