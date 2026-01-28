OFICIAL: Equipos que jugarán el Play-Off de la Champions League 2025/26
Quedaron definidos los 16 equipos que van a tener que enfrentarse en los Play-Off de la Champions League 2025/26
Este miércoles 28 de enero del 2026, se disputó la última jornada de la Champions Leagues 2025-2026 y se definió los ocho equipos con un lugar directo a los Octavos de Final de la competición, los 16 equipos que van a jugar el Play-Off y los 12 equipos que quedaron eliminados de la competición.
Los equipos que van a jugar los Play-Off de la Champions League
Los 16 equipos que siguen teniendo una oportunidad de pelear por un lugar a los Octavos de Final de la Champions League son: Real Madrid, Inter, PSG, Newcastle, Juventus, Atlético de Madrid, Atalanta, Leverkusen, Dortmund, Olympiacos, Brujas, Galatasaray, Mónaco, Qarabag, Bodo y Bénfica.
Así quedaron en la tabla de posiciones los 16 equipos que van a disputar los Play-Off de la Champions League:
- Arsenal con 24 puntos
- Bayern Munich con 21 puntos
- Liverpool con 18 puntos
- Tottenham con 17 puntos
- Barcelona con 16 puntos
- Chelsea con 16 puntos
- Sporting Lisboa con 16 puntos
- Manchester City con 16 puntos
- Real Madrid con 15 puntos
- Inter con 15 puntos
- PSG con 14 puntos
- Newcastle con 14 puntos
- Juventus con 13 puntos
- Atlético de Madrid con 13 puntos
- Atalanta con 13 puntos
- Leverkusen con 12 puntos
- Dortmund con 11 puntos
- Olympiacos con 11 puntos
- Brujas con 10 puntos
- Galatasaray con 10 puntos
- Mónaco con 10 puntos
- Qarabag con 10 puntos
- Bodo con 9 puntos
- Bénfica con 9 puntos
Los 16 equipos se mediran en los Play-Off para que sean ochos los clasificados a Octavos de Final. Los enfrentamientos se van a conocer luego del sorteo que realiza la Champions.