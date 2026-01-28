logo deportes horizontal
OFICIAL: Equipos que jugarán el Play-Off de la Champions League 2025/26

Quedaron definidos los 16 equipos que van a tener que enfrentarse en los Play-Off de la Champions League 2025/26

Champions League

Escrito por:  Iván Vilchis

Este miércoles 28 de enero del 2026, se disputó la última jornada de la Champions Leagues 2025-2026 y se definió los ocho equipos con un lugar directo a los Octavos de Final de la competición, los 16 equipos que van a jugar el Play-Off y los 12 equipos que quedaron eliminados de la competición.

Los equipos que van a jugar los Play-Off de la Champions League

Los 16 equipos que siguen teniendo una oportunidad de pelear por un lugar a los Octavos de Final de la Champions League son: Real Madrid, Inter, PSG, Newcastle, Juventus, Atlético de Madrid, Atalanta, Leverkusen, Dortmund, Olympiacos, Brujas, Galatasaray, Mónaco, Qarabag, Bodo y Bénfica.

Así quedaron en la tabla de posiciones los 16 equipos que van a disputar los Play-Off de la Champions League:

  1. Arsenal con 24 puntos
  2. Bayern Munich con 21 puntos
  3. Liverpool con 18 puntos
  4. Tottenham con 17 puntos
  5. Barcelona con 16 puntos
  6. Chelsea con 16 puntos
  7. Sporting Lisboa con 16 puntos
  8. Manchester City con 16 puntos
  9. Real Madrid con 15 puntos
  10. Inter con 15 puntos
  11. PSG con 14 puntos
  12. Newcastle con 14 puntos
  13. Juventus con 13 puntos
  14. Atlético de Madrid con 13 puntos
  15. Atalanta con 13 puntos
  16. Leverkusen con 12 puntos
  17. Dortmund con 11 puntos
  18. Olympiacos con 11 puntos
  19. Brujas con 10 puntos
  20. Galatasaray con 10 puntos
  21. Mónaco con 10 puntos
  22. Qarabag con 10 puntos
  23. Bodo con 9 puntos
  24. Bénfica con 9 puntos

Los 16 equipos se mediran en los Play-Off para que sean ochos los clasificados a Octavos de Final. Los enfrentamientos se van a conocer luego del sorteo que realiza la Champions.