OFICIAL: Equipos que jugarán el Play-Off de la Champions League 2025/26

Este miércoles 28 de enero del 2026, se disputó la última jornada de la Champions Leagues 2025-2026 y se definió los ocho equipos con un lugar directo a los Octavos de Final de la competición, los 16 equipos que van a jugar el Play-Off y los 12 equipos que quedaron eliminados de la competición.

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: Equipos clasificados a Octavos de Final de la Champions League 2025/26

Los equipos que van a jugar los Play-Off de la Champions League

Los 16 equipos que siguen teniendo una oportunidad de pelear por un lugar a los Octavos de Final de la Champions League son: Real Madrid, Inter, PSG, Newcastle, Juventus, Atlético de Madrid, Atalanta, Leverkusen, Dortmund, Olympiacos, Brujas, Galatasaray, Mónaco, Qarabag, Bodo y Bénfica.

Así quedaron en la tabla de posiciones los 16 equipos que van a disputar los Play-Off de la Champions League:



Arsenal con 24 puntos Bayern Munich con 21 puntos Liverpool con 18 puntos Tottenham con 17 puntos Barcelona con 16 puntos Chelsea con 16 puntos Sporting Lisboa con 16 puntos Manchester City con 16 puntos Real Madrid con 15 puntos Inter con 15 puntos PSG con 14 puntos Newcastle con 14 puntos Juventus con 13 puntos Atlético de Madrid con 13 puntos Atalanta con 13 puntos Leverkusen con 12 puntos Dortmund con 11 puntos Olympiacos con 11 puntos Brujas con 10 puntos Galatasaray con 10 puntos Mónaco con 10 puntos Qarabag con 10 puntos Bodo con 9 puntos Bénfica con 9 puntos

Te puede interesar: OFICIAL: Equipos ELIMINADOS de la UEFA Champions League 2025/26

Los 16 equipos se mediran en los Play-Off para que sean ochos los clasificados a Octavos de Final. Los enfrentamientos se van a conocer luego del sorteo que realiza la Champions.