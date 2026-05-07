Equipos que han logrado un bicampeonato en la Champions League

La UEFA Champions League es el torneo de clubes más importante del mundo, por lo que todos los equipos de Europa sueñan con ganarla. Sin embargo, conseguir el título una ocasión es una hazaña, pero hacerlo dos veces de forma consecutiva es una cuestión privilegiada que solo han logrado un grupo selecto de equipos.

A lo largo de la historia de la UEFA Champions League, solamente 24 equipos han tenido el privilegio de levantar la llamada ‘Orejona’, pero hasta la fecha se han logrado nueve bicampeonatos.

¿Quiénes son los equipos bicampeones de la UEFA Champions League?

Hasta la fecha, el Real Madrid es el equipo más ganador de la UEFA Champions League, logrando un total de 15 campeonatos, pero también fue el primero en ganarla de forma consecutiva. El equipo español retuvo el trofeo por cinco años, desde la temporada 1955-1956, hasta la 1959-1960.

Años después, el Real Madrid volvió a dominar Europa, logrando ganar tres UEFA Champions League de forma consecutiva, desde la edición de 2015-2016, hasta la 2017-2018.

Después del conjunto blanco, el Benfica de Portugal, fue el segundo equipo en lograr un bicampeonato en la UEFA Champions League, esto en las temporadas 1960-1961 y 1961-1962. Tras el dominio portugués, llegó el momento del Inter de Milán, quien fue campeón en las ediciones de 1963-1964 y 1964-1965.

También el futbol de los Países Bajos, tuvo un momento en que fue el rey de Europa a nivel de clubes, pues el Ajax, logró un tricampeonato de la UEFA Champions League, esto de 1970-1971 hasta 1972-1973. Después llegó el gigante alemán, Bayern Múnich, quien también ganó tres ‘Orejonas’ consecutivas desde la edición de 1973-1974 hasta 1975-1976.

Los equipos ingleses dominaron el viejo continente en la década de los años setenta, el primero en lograr un bicampeonato fue el Liverpool, ganando las temporadas 1976-1977 y 1977-1978. Después fue el turno del Nottingham Forest, quien se coronó en las temporadas de 1978-1979 y 1979-1980.

Finalmente, tenemos al conjunto del AC Milan, equipo que vivió una de sus mejores épocas a finales de los ochenta y principios de los noventa, donde fueron bicampeones de la UEFA Champions League, en las temporadas 1988-1989 y 1989-1990.

Ahora el equipo de Luis Enrique busca igualar la marcas de los grandes equipos de Europa, siendo los vigentes campeones de la UEFA Champions League, y buscando repetir su hazaña para la presente temporada.

