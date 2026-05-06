OFICIAL: Así se jugará la Final de la Champions League 2025-26

La Final de la Champions League 2025-26 se encuentra definida. Luego de que Arsenal avanzara al partido por el campeonato tras eliminar al Atlético de Madrid, este 6 de mayo el Paris Saint-Germain hizo lo propio en el Allianz Arena y vencieron 6-4 en el global al Bayern Munich para acceder a la Gran Final del certamen de la UEFA con sede en Budapest, Hungría.

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De un lado, los 'Gunners' regresaron a una Final de Champions League luego de 20 años. En aquel entonces, el Arsenal no pudo ante el Barcelona y cayeron en el Stade de France por marcador de 2-1. Del lado del cuadro blaugrana las anotaciones fueron obra de Samuel Eto'o y Juliano Belletti. Del otro lado, Sol Campbell hizo el gol por parte del cuadro de Inglaterra.

Teniendo al Paris Saint-Germain como rival en la presente edición del certamen de la UEFA, el equipo dirigido por Luis Enrique busca ser bicampeón de la Champions League tras haber conquistado su primer campeonato en la edición 2024-25 tras vencer al Inter 5-0.

A lo largo de la historia, el Arsenal nunca ha podido ganar la Champions League siendo su única Final la que perdieron ante el FC Barcelona en 2006.

¿Cuándo es la Final de la Champions League 2025-26?

La Final de Arsenal vs PSG se va a disputar el próximo 30 de mayo en la cancha del Puskás Aréna con sede en Budapest, Hungría.

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