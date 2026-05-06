Así fue la última vez que Arsenal fue finalista de la Champions League

La tarde de este martes, el Arsenal logró vencer por la mínima en partido de vuelta de las semifinales de la UEFA Champions League, logrando volver a una final de la competencia de clubes más importante de Europa.

Por lo que ahora están esperando rival para la gran final que se va a disputar el próximo 30 de mayo en la cancha del Puskás Arena de Budapest, Hungría, el cual se va a definir del ganador entre el Bayern Múnich y el París Saint-Germain.

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Esta es la segunda ocasión en que el cuadro londinense va a jugar una final de la UEFA Champions League, pero ahora comandado en el banquillo por el español Mikel Arteta, la primera ocasión del Arsenal en estas instancias fue en el 17 de mayo de 2006, donde cayeron ante el Barcelona.

Así fue la única final de UEFA Champions League del Arsenal

Hace 20 años que el Arsenal jugó la final de la UEFA Champions League, el partido se disputó en la cancha del Stade de France, Saint-Denis. Para poder llegar al objetivo, quedaron líderes del Grupo B, superando a sus rivales: Ajax, Thum y Sparta Praga.

Para la ronda de los octavos de final, dejaron fuera al Real Madrid con un global de 0-1, después en los cuartos de final superaron 2-0 a la Juventus y en semifinales eliminaron al Villarreal por la mínima.

Sin embargo, en la final se enfrentaron al Barcelona de Frank Rijkaard, donde cayeron por marcador de 2-1, desde ese entonces no habían vuelto a tener la oportunidad de ganar su primera UEFA Champions League.

En esa ocasión, los titulares fueron: En la portería Jens Lehmann, los defensas eran Emmanuel Eboué, Kolo Touré, Sol Campbell y Ashley Cole. En el mediocampo estaban, Freddie Ljungberg, Gilberto Silva, Cesc Fábregas y Alexander Hlbeg. En el ataque salieron al campo Thierry Henry y José Antonio Reyes.

